Праздник Грузинской иконы Божией Матери: как молиться и какие чудеса она творит

Праздник Грузинской иконы Божией Матери отмечают 4 сентября 2025
В этот день православные посещают церковь
В этот день православные посещают церковь

Каждый год православные христиане отмечают день памяти Грузинской иконы Божией Матери. Этот праздник позволяет верующим выразить благодарность Богородице, укрепить веру и вспомнить о важности добрых дел. История, символическое значение иконы, как правильно и о чем молиться перед ней, от каких бед она может спасти — в материале URA.RU.

Когда отмечают Грузинскую икону Божией Матери в 2025 году

Грузинская икона Божией Матери почитается в Русской православной церкви как чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Ежегодное празднование установлено с 1658 года по указу патриарха Никона и благословению царя Алексея Михайловича. День памяти иконы — 4 сентября по новому стилю (22 августа по старому).

В этот день верующие стремятся посетить храм, где хранится святыня, прочитать молитвы и приложиться к иконе, чтобы получить духовное утешение, помощь в трудных жизненных обстоятельствах и исцеление от недугов.

История Грузинской иконы Божией Матери

История Грузинской иконы восходит к XVII веку и связана с трагическими событиями на Кавказе. В 1622 году персидский шах Аббас I захватил Грузию, разграбив многие христианские святыни. Среди похищенных ценностей оказался образ Божией Матери, украшенный серебром и золотом. Икона была вывезена в Персию и выставлена на продажу для русских купцов.

В 1625 году ее приобрел ярославский купец Стефан Лазарев, действуя от имени своего хозяина Георгия Лыткина. Судьба приобретенной святыни была предопределена: Лыткин получил откровение во сне, в котором Богородица велела ему отослать икону в Красногорский монастырь на реке Пинеге в Архангельской области, основанный в 1603 году.

Грузинская икона сразу прославилась чудесами
Грузинская икона сразу прославилась чудесами
Фото:

Когда Стефан вернулся в Россию в 1629 году и показал икону Лыткину, купец сразу вспомнил свое видение. Икона была доставлена в Черногорскую обитель (позднее переименованную в Красногорскую), где сразу прославилась чудесами: слепой и глухой монах Питирим обрел зрение и слух, что стало первым из ряда многочисленных исцелений.

С этого времени Грузинская икона стала почитаемой по всей России. В 1654 году ее привезли в Москву во время моровой язвы, и молящиеся перед образом избегали болезни. Позднее икона и ее списки распространялись по городам России: Вологда, Великий Устюг, Переславль-Залесский, а также в Сибирь.

После революции 1917 года Красногорский монастырь был закрыт, а подлинная икона утрачена. Однако сохранилось множество списков, которые продолжают прославляться чудесами. Сегодня молиться перед Грузинской иконой можно в Москве (церкви Живоначальной Троицы в Никитниках, Святителя Мартина Исповедника и Воскресения Христова в Сокольниках) и в Раифском Богородицком монастыре в Казани.

Что символизирует Грузинская икона Божией Матери

Грузинская икона относится к типу Одигитрия — «Путеводительница» или «Указывающая путь». На иконе Богородица держит на левой руке младенца Иисуса, а правой рукой указывает на Него, показывая, что путь к спасению лежит через Сына Божьего. Младенец держит свиток в левой руке, а правой благословляет верующих.

Богоматерь предстает как Заступница рода христианского
Богоматерь предстает как Заступница рода христианского
Фото:

Композиция образа: Богоматерь предстает как Заступница рода христианского, показывая пример духовной жизни. Она учит хранить Бога в сердце, стремиться к Нему всеми помыслами и исполнять Его заповеди. Одежды Матери и Младенца покрыты золотым ассистом, символизирующим небесный свет, а складки мафория, украшенные жемчугом и драгоценными камнями, подчеркивают ее царственность и святость.

Особое внимание привлекает правая ножка Младенца, поджатая под левую с оголенной подошвой, а также благословляющий жест правой руки. Это характерная деталь Грузинской иконы, отличающая ее от других списков типа Перивлепты.

Как молиться Грузинской иконе Божией Матери

Молитва перед Грузинской иконой может быть произнесена в любое время и при любой потребности — как духовной, так и физической. Основные моменты:

  1. Принести образ в храм в чистом сердце и сосредоточиться на духовной связи с Богородицей.
  2. Начать с поклона и краткой молитвы «Богородице Дево, спаси нас».
  3. Произнесение прошений конкретной, но уважительной формой – о здоровье, духовной защите, благополучии семьи, помощи в трудных ситуациях.
  4. Завершить молитву крестным знаком и поклоном.
Молиться Грузинской иконе можно как в храме, так и дома
Молиться Грузинской иконе можно как в храме, так и дома
Фото:

Перед молитвой принято зажигать свечу, перекреститься и обратиться к Пресвятой Богородице своими словами или установленными молитвословиями. Пример краткой молитвы

«Хотя по Божественному попущению от рук неверующих почитаемая Твоя, Владычица, икона подверглась поруганию и копьем язычников была проколота, но в стране нашей Православной она любочестно всеми прославляется и благоговейно почитается, потому через Тебя являет слепым — зрение, глухим — слух, немым — речь, хромым — хождение, больным — укрепление, скорбящим — утешение и отраду. Поэтому молим Тебя, Милосердная Матерь, всегда простирай милости Твои на нас, как Благая».

Часто молящиеся также прибегают к прочтению акафиста Грузинской иконе Божией Матери, который помогает углубить духовное переживание и укрепить веру.

Какие чудеса творит Грузинская икона

Грузинская икона прославилась множеством чудес, начиная с момента ее появления в Красногорском монастыре. Среди известных случаев:

  • исцеление слепоты и глухоты (как у монаха Питирима);
  • помощь в излечении от болезней желудочно-кишечного тракта и опухолей;
  • исцеление глазных и ушных болезней;
  • помощь бесплодным женщинам;
  • восстановление психического здоровья и душевного равновесия.

Во многих случаях исцеление происходило сразу после молитвы или участия в крестном ходе с образом. Икона проявляет чудеса духовной и физической поддержки, подтверждая свое значение как Божественного проводника к спасению.

Как почитание Грузинской иконы помогает в трудные времена

Поклонение Грузинской иконе укрепляет веру и дает ощущение защиты Пресвятой Богородицы. В трудные периоды жизни обращение к святыне помогает людям обрести спокойствие, уверенность и духовную опору.

Грузинской иконе можно помолиться о душевном равновесии
Грузинской иконе можно помолиться о душевном равновесии
Фото:

Особенно хорошо, когда верующие участвуют в совместных молитвах и крестных ходах: коллективная вера создает атмосферу духовной силы, усиливает молитвенный настрой и способствует внутреннему исцелению. Грузинская икона благодаря своей истории и многочисленным чудесам остается символом надежды, заступничества и Божьей любви для каждого христианина.

Как верующим провести день празднования Грузинской иконы

Праздник Грузинской иконы Божией Матери — это возможность углубить духовную жизнь и укрепить связь с Богом через молитву, добрые дела и внимание к ближним. Чтобы день был проведен правильно, верующие могут следовать нескольким рекомендациям:

Посещение храма или монастыря. Рекомендуется утром прийти в церковь, где хранится икона или ее список, и принять участие в Божественной литургии. Это помогает настроиться на духовный лад и получить благословение на предстоящий день.

Молитва и чтение акафиста. Молиться перед иконой можно в любое время дня. Для усиления духовного эффекта полезно прочитать акафист Грузинской иконе Божией Матери, сосредоточившись на своих просьбах и благодарности. Если не получается пойти в храм, помолиться можно и дома.

Молиться перед Грузинской иконой можно в любое время дня
Молиться перед Грузинской иконой можно в любое время дня
Фото:

Поклонение. Прикладывание к иконе и крестное знамение — символическое действие, которое укрепляет веру и внутреннюю связь с Богородицей. Даже дома можно поставить список иконы на видное место и совершить короткую молитву.

Добрые дела и помощь ближним. Праздник — время не только для молитвы, но и для практического проявления любви к людям. Это могут быть визиты к больным, помощь нуждающимся, забота о семье или простая поддержка соседей и друзей.

Размышление о духовных ценностях. Вечером полезно уделить время размышлению: оценить свои поступки, поблагодарить за прожитый день и определить духовные цели на будущее. Можно рассказать детям о чудесах Грузинской иконы Божией Матери.

