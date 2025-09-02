Грандиозный юбилей Нового Уренгоя и День Надыма. Афиша

Мотофристайл и приветственный концерт накануне юбилея пройдут в Новом Уренгое

03 сентября 2025 в 17:15

В Новом Уренгое и Надыме пройдут дни городов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Новый Уренгой готовится к празднику, который курируют федеральные власти. В то же время Надым отметит уже 53-ю годовщину. О некоторых мероприятиях, которые пройдут в преддверие юбилея — в афише URA.RU. Мотофиристайл в Новом Уренгое В газовой столице 5 сентября пройдет мотофристайл. В рамках мероприятия пройдет выставка ретроавтомобилей, оффроуда, мотошоу и автозвука. Фестиваль приурочен к юбилею города. Сбор участников и гостей в 16:00 у ТЦ «Солнечный», площадка проработает до 21:00. Приветственный концерт в аэропорту В аэропорту Нового Уренгоя 5 сентября пройдет приветственный концерт «Теплая встреча». Он продлится три часа, с 13:30 до 16:30. Гостей газовой столицы встретят творческие коллективы города. Возложение цветов и торжественные митинги К городским памятникам Нового Уренгоя 5 сентября пройдут церемонии возложения цветов. В 11:00 церемония пройдет на Площади памяти. В 11:30 цветы возложат к памятнику Наливайко, в 12:00 к монументу «Пионерам освоения Севера». Торжественное открытие стелы В 15:20 5 сентября по улице Магистральной в районе аэропорта состоится торжественное открытие стелы. А в 16:00 на улице Захаренкова откроют арт-объект «Вашим санкциям труба, господин Рейган». Основные торжества в Новом Уренгое пройдут 6 сентября, и продолжатся 7 сентября. Кульминацией праздника станут концерты звезд на городской площади и праздничный салют. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Праздничный салют и открытие памятников: что ждет жителей Нового Уренгоя в юбилей. Афиша Какие звезды выступят в Новом Уренгое Сам концерт начнется уже в 18:00 6 сентября с выступления местных артистов. В около 21:00 перед горожанами выступят приглашенные звезды — Полина Гагарина, Игорь Корнилов, «Город 312» и Niletto исполнят свои хиты Частый гость и автор неофициального гимна Ямала Игорь Корнилов продолжит радовать жителей Нового Уренгоя и гостей праздника и 7 сентября. Концерт исполнителя Камаzz запланирован в ту же дату. Исполнители будут петь два часа — с 18:00 до 20:00. День города в Надыме Основные события запланированы на субботу, 6 сентября. Праздник начнется со спорта: в 09:00 на стадионе спортивной школы «Арктика» стартует турнир по футболу на кубок главы Надымского района. В 11:00 горожане почтят память первопроходцев, возложив цветы к памятным местам города. В полдень от парка Кедровая роща начнется легкоатлетический кросс «Беги, Надым, беги!» В 12:30 на набережной Оруджева состоится торжественное шествие трудовых коллективов. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Шоу силачей, «Самоварфест» и «Богатые и знаменитые»: как Надым отметит День города. Афиша Концерты на День города Надыма Официальное открытие праздника запланировано на 13:00. Сразу после этого начнут работу многочисленные площадки. Уже в 13:30 горожан ждет праздник гостеприимства «Самоварфест» и концерт оркестра русских народных инструментов. Для детей в 15:00 подготовлена специальная программа «Дорога домой». Главные музыкальные события развернутся на главной сцене: 14:30, 17:00, 20:00 — выступление группы «Богатые и знаменитые». Далее 15:30 — большая праздничная концертная программа. А в 21:00 — концерт группы «Волга-Волга». Любителей авторской песни ждут в 18:00 на Аллее мерцающих звезд на фестивале бардов «Зеленая сцена».

