Автомотофест на Полябте и электромобили на площади Нака: афиша Салехарда и Лабытнанги

В Салехарде 6 сентября пройдет автомотофест

Автомотофест пройдет в Салехарде 6 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Салехард и Лабытнанги готовятся отметить Дни городов, но и за неделю до праздников горожанам будет куда пойти. Жителей окружной столицы приглашают на пикник, со сбором грибов и увлекательными байками от геолога, а в Лабытнанги пройдет катание на электромобилях. Об этих и других событиях в выходные 6 и 7 сентября — в афише URA.RU. Салехард Экскурсия «Город трудовой доблести» НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Первая экскурсия «Салехард — город трудовой доблести» прошла в столице Ямала С целью развития молодежного туризма, направленного на популяризацию истории Салехарда в годы Великой Отечественной войны, а также увековечивание трудового подвига его жителей и вклада в дело Победы, 5 сентября сотрудники молодежного центра проведут тематическую экскурсию «Салехард — город трудовой доблести». Желающих принять участие в мероприятии ждут у гостиницы «Арктика» к 15:00. Само мероприятие продлится до 18:00, а проведет его опытный экскурсовод, историк и краевед Герман Бардин. Выезд за грибами с байками от геолога Именем Василия Подшибякина названа улица в Салехарде Агентство нефтегазовой информации Фото: В субботу, 6 сентября салехардцам предлагают поучаствовать в необычном мероприятии — выездной экскурсии «По грибы с дядей Васей». Участники смогут насладиться красотой природы, прогуляться среди живописных мест вблизи Салехарда и попробовать себя в тихой охоте, собирая грибы, характерные для северных широт. Это мероприятие подарит незабываемые впечатления и позволит ближе познакомиться с историей и традициями региона. Экскурсия пройдет с 11:00 до 14:00. Сбор участников у музея имени Лапцуя. Билеты можно приобрести онлайн, их цена составляет 700 рублей. Автомотофест на Полябте На берегу реки Полябта 6 сентября в 16:00 В скором времени состоится ежегодный автомотофестиваль, который считается ключевым событием для поклонников автомобильной и мотоциклетной техники. Посетителей ожидает демонстрация самых эффектных транспортных средств: тщательно отполированные автомобили, ярко оформленный тюнинг, современные мотоциклы, а также образцы классики жанра. Победителей определят не только члены жюри, но и сами зрители. В рамках программы предусмотрен автоквест: участников ждут два часа насыщенных испытаний по городским улицам, где им предстоит решать нестандартные задачи и проявлять находчивость. Главный приз за победу составит 15 000 рублей, а также ценные подарки от партнеров мероприятия. Кроме того, будет организован конкурс автозвука, в ходе которого участники продемонстрируют возможности своих аудиосистем, соревнуясь в чистоте и мощности звучания. Лабытнанги Лекции о войне Клуб «Строитель» по улице Корчагинцев, 9, ждет гостей 5 сентября в 14:00 Познавательная программа, посвященная Дню Воинской славы, Победы над милитаристской Японией и 80-летию окончания Второй мировой войны. Игровая программа с аттракционами на площади Нака У городского дома культуры на площади Нака 7 сентября в 14:00 пройдет игровая программа с аттракционами. Приглашаются семьи с детьми, организаторы обещают катание на электромобилях, которое может быть отменено в случае плохой погоды. Турслет на полярном Урале и велогонка В поселке Харп пройдет туристический слет. В 9:00 6 сентября состоится детско-родительский слет-соревнования юнармейских отрядов «Предгорье Урала», а в 10:30 открывается молодежный турслет «Школа настоящих туристов» на базе поселкового «Северного характера», которая продолжит работу и 7 сентября. А в Лабытнанги 6 сентября в 12:00 начнется велогонка. Она пройдет в ОСДК «Старт».

