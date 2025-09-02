КВН в Ноябрьске и дискотека 80-х в Муравленко. Афиша

В Муравленко в честь Дня города пройдет дискотека 80-х

03 сентября 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске 6 сентября пройдет полуфинал КВН Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ноябрьске уже отгремели шумные торжества в честь 50-летнего юбилея, с участием приглашенных звезд и губернаторов трех регионов. После юбилея выходные город отметит тихим квартирником. Зато в Муравленко пройдет шумная 80-х и другие мероприятия, посвященные Дню города. Об этих и других событиях предстоящих выходных — в афише URA.RU. Полуфинал «Арктической лиги» КВН в Ноябрьске В Ноябрьске 6 сентября пройдет полуфинал КВН Фото: Размик Закарян © URA.RU В субботу 6 сентября в ДЦ «Нефтяник», ул. Ленина, 12, пройдет яркое событие — полуфинал «Арктической лиги» международного Клуба веселых и находчивых. Начало в 18:00. Участники выступят в традиционных конкурсных форматах: «Приветствие», «Разминка» и «Сложная ситуация». Осенний квартирник в Ноябрьске и мамонтенок Люба Квартирник «Осенний вечер» в ПМК «Пространство», по адресу Дзержинского, 19, пройдет 7 сентября в 15:00. На двух площадках пройдут мастер-класс по живописи и музыкально-поэтический мастер-класс. К юбилею Ноябрьска второй раз из Салехарда привезли мамонтенка Любу. В южной столице Ямала экспозиция пробудет три месяца. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Фестивали, спорт, концерты и вечеринка: как пройдет День города Муравленко. Афиша Дискотека 80-х в Муравленко Ретродискотека станет финалом Дня города, который муравленковцы отметят 6 сентября. С 20:00 до 22:00 в парке «Месторождения» состоится ретро-концерт муровленковских творческих коллективов под названием «Супердискотека». В рамках мероприятия на сцене выступят танцевальные ансамбли «Узоры Ямала», «Мираж», «Арт-микс», «Радуга», «Магия танца», «Ювента», «Формула танца», «Ритмы Кавказа», «Эврика» и «Элегия». В числе музыкальных исполнителей заявлены коллективы «Задоринка», «Вдохновение», «Веслуха», «Горлица», «До-Ре МИКС», «Дуслык», «Русская душа», «Славица», «Созвучие», «Соловей», «Про Рок», «Фортуна», «Хавас» и «Черника». Кроме того, в программе запланировано выступление театральной студии «Глобус». В ходе концерта пройдет тематическая вечеринка в стиле 80-х и 90-х годов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске уже отгремели шумные торжества в честь 50-летнего юбилея, с участием приглашенных звезд и губернаторов трех регионов. После юбилея выходные город отметит тихим квартирником. Зато в Муравленко пройдет шумная 80-х и другие мероприятия, посвященные Дню города. Об этих и других событиях предстоящих выходных — в афише URA.RU. Полуфинал «Арктической лиги» КВН в Ноябрьске В субботу 6 сентября в ДЦ «Нефтяник», ул. Ленина, 12, пройдет яркое событие — полуфинал «Арктической лиги» международного Клуба веселых и находчивых. Начало в 18:00. Участники выступят в традиционных конкурсных форматах: «Приветствие», «Разминка» и «Сложная ситуация». Осенний квартирник в Ноябрьске и мамонтенок Люба Квартирник «Осенний вечер» в ПМК «Пространство», по адресу Дзержинского, 19, пройдет 7 сентября в 15:00. На двух площадках пройдут мастер-класс по живописи и музыкально-поэтический мастер-класс. К юбилею Ноябрьска второй раз из Салехарда привезли мамонтенка Любу. В южной столице Ямала экспозиция пробудет три месяца. Дискотека 80-х в Муравленко Ретродискотека станет финалом Дня города, который муравленковцы отметят 6 сентября. С 20:00 до 22:00 в парке «Месторождения» состоится ретро-концерт муровленковских творческих коллективов под названием «Супердискотека». В рамках мероприятия на сцене выступят танцевальные ансамбли «Узоры Ямала», «Мираж», «Арт-микс», «Радуга», «Магия танца», «Ювента», «Формула танца», «Ритмы Кавказа», «Эврика» и «Элегия». В числе музыкальных исполнителей заявлены коллективы «Задоринка», «Вдохновение», «Веслуха», «Горлица», «До-Ре МИКС», «Дуслык», «Русская душа», «Славица», «Созвучие», «Соловей», «Про Рок», «Фортуна», «Хавас» и «Черника». Кроме того, в программе запланировано выступление театральной студии «Глобус». В ходе концерта пройдет тематическая вечеринка в стиле 80-х и 90-х годов.