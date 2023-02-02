Эпидемиологи проведут мониторинг состояния иммунитета жителей Курганской области Фото: Екатерина Сычкова

В Курганской области проведут исследование коллективного иммунитета к инфекциям, которые считаются вакциноуправляемыми. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Григорий Хохлов, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. В списке исследуемых инфекций: дифтерия, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит и гепатит В.

«В 2023 году Управление Роспотребнадзора по Курганской области совместно с ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ и департаментом здравоохранения Курганской области продолжит работу по исследованию коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям. Издано постановление главного государственного санитарного врача по Курганской области от 27 января 2023 года № 2 „О серологическом мониторинге состояния коллективного иммунитета населения Курганской области к инфекционным заболеваниям в 2023 году“», — говорится в сообщении ведомства.

Участвовать в исследованиях этого года могут жители Кургана, Шадринска, Кетовского, Петуховского, Шадринского, Куртамышского, Мишкинского и Щучанского районов. Отбор материала (сыворотка крови, не более 5 мл) проведут у детей и взрослых по желанию. Выявленные антитела станут источником информации об уровне иммунитета к возбудителям инфекций. Сбор материала определен с 13 марта по 10 июня 2023 года. По результатам исследований эпидемиологи дадут рекомендации по вакцинации граждан.

Исследованию не подлежат: лица, переболевшие указанными инфекциями, не привитые против этих инфекций дети, а также люди, перенесшие какое-либо заболевание за 1,-1,5 месяца до забора материала. Участие для желающих проводится на безвозмездной основе.

Исследование коллективного иммунитета пройдет в разных муниципальных образованиях Курганской области для разных возрастных групп Таблица: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Таблица: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области

Таблица: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области