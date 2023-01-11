11 января 2023

Жители ХМАО скупают путевки за границу на большие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам турагента 90% бронирований — это заграничные путевки Фото:

Жители ХМАО начали активно бронировать путевки за границу в теплые страны на следующие большие выходные. В конце февраля ко Дню защитника Отечества у россиян будет сразу четыре нерабочих дня. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Bon Voyage в Сургуте Эвелиной Третьяковой.

«Заграница востребована, например, у нас 90% бронирований — это заграница. Сейчас очень мало бронирований по горнолыжным курортам таким как, Шерегеш или Красная поляна. В основном идет заграница, потому что у нас температура достаточно низкая, и люди хотят погреться», — поясняет Третьякова.

По словам турагента, многие клиенты, чтобы продлить отдых, добавляют к выходным дни отпуска. Так у жителей региона есть возможность улететь на девять дней и больше. Среди востребованных у югорчан стран Таиланд, Египет, Арабские эмираты. «Еще появились новые направления как Венесуэла, Шри-Ланка», — уточняет Третьякова.

Среди топовых направлений дешевле всего жителям ХМАО обойдется отдых в Египте и ОАЭ — на двоих путевки в среднем стоят от 100 — 120 тысяч рублей. Таиланд обойдется дороже — от 150 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно покупали туристические путевки на бархатный сезон в Турцию. Больше всего тогда клиентов интересовал конец октября — начало осенних каникул в школах региона.

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Жители ХМАО начали активно бронировать путевки за границу в теплые страны на следующие большие выходные. В конце февраля ко Дню защитника Отечества у россиян будет сразу четыре нерабочих дня. Ситуацию на туристическом рынке URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Bon Voyage в Сургуте Эвелиной Третьяковой. «Заграница востребована, например, у нас 90% бронирований — это заграница. Сейчас очень мало бронирований по горнолыжным курортам таким как, Шерегеш или Красная поляна. В основном идет заграница, потому что у нас температура достаточно низкая, и люди хотят погреться», — поясняет Третьякова. По словам турагента, многие клиенты, чтобы продлить отдых, добавляют к выходным дни отпуска. Так у жителей региона есть возможность улететь на девять дней и больше. Среди востребованных у югорчан стран Таиланд, Египет, Арабские эмираты. «Еще появились новые направления как Венесуэла, Шри-Ланка», — уточняет Третьякова. Среди топовых направлений дешевле всего жителям ХМАО обойдется отдых в Египте и ОАЭ — на двоих путевки в среднем стоят от 100 — 120 тысяч рублей. Таиланд обойдется дороже — от 150 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно покупали туристические путевки на бархатный сезон в Турцию. Больше всего тогда клиентов интересовал конец октября — начало осенних каникул в школах региона.
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