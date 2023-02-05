05 февраля 2023
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Курганцев зовут на службу во вневедомственную охрану Запорожья. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Курганцев приглашают во вневедомственную охрану Запорожья Фото:

Жителей Курганской области приглашают на службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Такое объявление появилось в группе администрации Куртамышского округа соцсети «ВКонтакте».

«Проводится набор кандидатов для комплектования вакантных должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Запорожской области», — сообщается в объявлении. Гражданам предлагается обращаться в куртамышское отделение охраны.

По указанному в объявлении телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что служба в Запорожье является льготной и зачитывается из расчета год за три. Уровень дохода был озвучен в размере 120 тысяч рублей. Об условиях проживания точную информацию предоставить затруднились.

Курганцам для службы в охране придется пройти медкомиссию. Также в требованиях — прохождение службы в армии и наличие среднего образования. Данные о кандидатах будут направлять в отдел кадров вневедомственной охраны г. Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе ищут испытателя минометов. Руководители готовы платить 60 тысяч рублей работникам на этой должности.

Жителей Курганской области приглашают на службу в Запорожье

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Жителей Курганской области приглашают на службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Такое объявление появилось в группе администрации Куртамышского округа соцсети «ВКонтакте». «Проводится набор кандидатов для комплектования вакантных должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Запорожской области», — сообщается в объявлении. Гражданам предлагается обращаться в куртамышское отделение охраны. По указанному в объявлении телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что служба в Запорожье является льготной и зачитывается из расчета год за три. Уровень дохода был озвучен в размере 120 тысяч рублей. Об условиях проживания точную информацию предоставить затруднились. Курганцам для службы в охране придется пройти медкомиссию. Также в требованиях — прохождение службы в армии и наличие среднего образования. Данные о кандидатах будут направлять в отдел кадров вневедомственной охраны г. Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе ищут испытателя минометов. Руководители готовы платить 60 тысяч рублей работникам на этой должности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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