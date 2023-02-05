Жителей Курганской области приглашают на службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Такое объявление появилось в группе администрации Куртамышского округа соцсети «ВКонтакте».
«Проводится набор кандидатов для комплектования вакантных должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Запорожской области», — сообщается в объявлении. Гражданам предлагается обращаться в куртамышское отделение охраны.
По указанному в объявлении телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что служба в Запорожье является льготной и зачитывается из расчета год за три. Уровень дохода был озвучен в размере 120 тысяч рублей. Об условиях проживания точную информацию предоставить затруднились.
Курганцам для службы в охране придется пройти медкомиссию. Также в требованиях — прохождение службы в армии и наличие среднего образования. Данные о кандидатах будут направлять в отдел кадров вневедомственной охраны г. Кургана.
Жителей Курганской области приглашают на службу во вневедомственную охрану в Запорожье. Такое объявление появилось в группе администрации Куртамышского округа соцсети «ВКонтакте». «Проводится набор кандидатов для комплектования вакантных должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Запорожской области», — сообщается в объявлении. Гражданам предлагается обращаться в куртамышское отделение охраны. По указанному в объявлении телефону корреспонденту URA.RU пояснили, что служба в Запорожье является льготной и зачитывается из расчета год за три. Уровень дохода был озвучен в размере 120 тысяч рублей. Об условиях проживания точную информацию предоставить затруднились. Курганцам для службы в охране придется пройти медкомиссию. Также в требованиях — прохождение службы в армии и наличие среднего образования. Данные о кандидатах будут направлять в отдел кадров вневедомственной охраны г. Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном заводе ищут испытателя минометов. Руководители готовы платить 60 тысяч рублей работникам на этой должности.