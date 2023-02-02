На курганском оборонном заводе ищут испытателей минометов

03 февраля 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Испытателям минометов на БМП обещают платить от 60 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), выпускающим боевые машины пехоты, ищут испытателей минометов. Работникам готовы платить зарплату от 60 тысяч рублей. Такая информация опубликована на Интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется испытатель вооружения боевых и специальных машин. Должностные обязанности: подготовка к испытаниям и проведение всех видов испытательных стрельб из артиллерийских орудий калибра до 85 миллиметров и минометов. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в объявлении. На данную вакансию открыто 13 рабочих мест. Также в обязанности испытателей входит подготовка боеприпасов, заряжание и разряжение артиллерийских орудий и минометов. Еще работникам необходимо чистить и смазывать орудия до и после стрельбы, заниматься устранением неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзаводе назвали самые популярные профессии. Среди востребованных вакансий оказались операторы станков с ЧПУ, газосварщики, электрогазосварщики и слесари механосборочных работ. Заработная плата от 50 до 90 тысяч рублей. Также сообщалось, что на оборонный завод «Курганприбор» требуются руководители конструкторских бюро авиационных средств поражения. Работникам обещают платить от 52 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), выпускающим боевые машины пехоты, ищут испытателей минометов. Работникам готовы платить зарплату от 60 тысяч рублей. Такая информация опубликована на Интерактивном портале службы занятости населения Курганской области. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется испытатель вооружения боевых и специальных машин. Должностные обязанности: подготовка к испытаниям и проведение всех видов испытательных стрельб из артиллерийских орудий калибра до 85 миллиметров и минометов. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в объявлении. На данную вакансию открыто 13 рабочих мест. Также в обязанности испытателей входит подготовка боеприпасов, заряжание и разряжение артиллерийских орудий и минометов. Еще работникам необходимо чистить и смазывать орудия до и после стрельбы, заниматься устранением неисправностей, обнаруженных в процессе испытаний. Ранее URA.RU писало, что на Курганмашзаводе назвали самые популярные профессии. Среди востребованных вакансий оказались операторы станков с ЧПУ, газосварщики, электрогазосварщики и слесари механосборочных работ. Заработная плата от 50 до 90 тысяч рублей. Также сообщалось, что на оборонный завод «Курганприбор» требуются руководители конструкторских бюро авиационных средств поражения. Работникам обещают платить от 52 тысяч рублей.