Глава Крыма раскрыл, куда пойдут деньги от национализации украинского имущества

Глава Крыма: деньги от национализации украинского имущества пойдут на нужды СВО
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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, аксенов сергей, портрет, пмэф-2016
Крым отправит деньги на нужды СВО, заявил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Деньги, которые Россия получит от национализации украинского имущества в Крыму, пойдут на нужды СВО. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Все [украинские объекты на территории Крыма] будут проданы с торгов без исключения. Это моя принципиальная позиция. Деньги, полученные с продажи этих объектов, пойдут на оснащение участников специальной военной операции», — заявил Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. После начала специальной военной операции на территории Украины в Крыму стали национализировать имущество украинских бизнесменов, которые поддерживают Киев. 3 февраля Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Деньги, которые Россия получит от национализации украинского имущества в Крыму, пойдут на нужды СВО. Об этом заявил глава республики Крым Сергей Аксенов. «Все [украинские объекты на территории Крыма] будут проданы с торгов без исключения. Это моя принципиальная позиция. Деньги, полученные с продажи этих объектов, пойдут на оснащение участников специальной военной операции», — заявил Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума. После начала специальной военной операции на территории Украины в Крыму стали национализировать имущество украинских бизнесменов, которые поддерживают Киев. 3 февраля Депутаты Госсовета Крыма приняли постановление о национализации имущества иностранных граждан, в частности Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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