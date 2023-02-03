Врач Машковский раскрыл, когда закончится эпидемия гриппа

Врач Машковский: эпидемия гриппа завершится в марте

04 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Теплая погода способствует распространению вирусов, сказал Евгений Машковский Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников. Потому что в это время снижается количество социальных контактов, и вирус в меньшей степени распространяется. Обычно к концу февраля — началу марта эпидемия гриппа, заболеваемость гриппом постепенно идет на спад», — сказал Евгений Машковский. По его словам, погода стала причиной высокого распространения гриппа. «В этом году из-за теплой зимы вирусы чувствуют себя более комфортно. Потому что при низких температурах они менее активны, а при температуре около нуля вируса лучше распространяются. Плюс люди меньше уделяют внимание мерам профилактики, теплой одежде. Кажется, что при потеплении можно легче одеваться. Это иногда приводит к переохлаждениям, и болезнь продолжает циркулировать. Так что при более высоких температурах чаще всего заболеваемость сезонная длится дольше», — добавил эксперт. Он отметил, что помимо гриппа циркулируют различные вирусы, вызывающие респираторные заболевания. «Это риновирусы, аденовирусы. По симптоматике они все схожи между собой. Обычно установить точно, чем заболевает человек, без проведения дополнительных методов исследований невозможно», — объяснил врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский. «Предпосылок к тому, что в этом году эпидсезон продлится дольше, чем до марта, нет. Мы ожидаем снижения заболеваемости к концу февраля, особенно после длительных февральских праздников. Потому что в это время снижается количество социальных контактов, и вирус в меньшей степени распространяется. Обычно к концу февраля — началу марта эпидемия гриппа, заболеваемость гриппом постепенно идет на спад», — сказал Евгений Машковский. По его словам, погода стала причиной высокого распространения гриппа. «В этом году из-за теплой зимы вирусы чувствуют себя более комфортно. Потому что при низких температурах они менее активны, а при температуре около нуля вируса лучше распространяются. Плюс люди меньше уделяют внимание мерам профилактики, теплой одежде. Кажется, что при потеплении можно легче одеваться. Это иногда приводит к переохлаждениям, и болезнь продолжает циркулировать. Так что при более высоких температурах чаще всего заболеваемость сезонная длится дольше», — добавил эксперт. Он отметил, что помимо гриппа циркулируют различные вирусы, вызывающие респираторные заболевания. «Это риновирусы, аденовирусы. По симптоматике они все схожи между собой. Обычно установить точно, чем заболевает человек, без проведения дополнительных методов исследований невозможно», — объяснил врач.