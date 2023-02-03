Киселев обвинил Канаду в разжигании конфликта на Украине

Санкции Канады против прессы, а также артистов России приводят к нагнетанию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет», — цитируют слова Киселева РИА Новости.
Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» с официальным посылом за «дезинформацию и пропаганду». В общий, но не исчерпывающий перечень попали 15 организаций и 38 физлиц, включая, к примеру, артистов Ирину Аллегрову, Олега Газманова, Николая Баскова, Полину Гагарину и Надежду Бабкину.
С момента начала спецоперации России на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1600 физических и юрлиц из РФ, Украины и Беларуси. СВО началась 24 февраля 2022 года с целью, по словам президента Владимира Путина, денацификации и демилитаризации Украины.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Санкции Канады против прессы, а также артистов России приводят к нагнетанию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. «В списке даже артисты, не имеющие никакого отношения к политике… Это продолжение эскалации, которая ни к чему хорошему не приведет», — цитируют слова Киселева РИА Новости. Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня» с официальным посылом за «дезинформацию и пропаганду». В общий, но не исчерпывающий перечень попали 15 организаций и 38 физлиц, включая, к примеру, артистов Ирину Аллегрову, Олега Газманова, Николая Баскова, Полину Гагарину и Надежду Бабкину. С момента начала спецоперации России на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1600 физических и юрлиц из РФ, Украины и Беларуси. СВО началась 24 февраля 2022 года с целью, по словам президента Владимира Путина, денацификации и демилитаризации Украины.