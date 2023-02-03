МИД Канады ввел санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

04 февраля 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

Санкции коснулись замглавного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Горностаева Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня» за «дезинформацию и пропаганду». Об этом объявила глава МИД Мелани Жоли, сообщается на сайте правительства Канады. «Этот список включает, но не ограничивается: МИА „Россия сегодня“ — государственная медиакомпания, объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru. United World International и Фонд борьбы с репрессиями, дезинформационные субъекты тесно связаны с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК „Вагнер“. Николай Басков, певец и телеведущий», — перечислено на сайте правительства Канады. Санкции введены в адрес 15 структур и 38 физлиц. В список включены информресурсы Южный фронт, ИнфоРос, Геополитика, Новое восточное обозрение, Фонд стратегической культуры, Восточное обозрение, Царьград Медиа, Агентство интернет-исследований (ИРА), Объединенный мир Интернэшнл, журнал «Камертон», аналитический центр «Катехон», фонды общественной дипломатии Александра Горчакова, «Русский мир». С момента начала спецоперации России на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1600 физических и юрлиц из РФ, Украины и Беларуси. СВО началась 24 февраля 2022 года с целью, по словам президента Владимира Путина, денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против медиагруппы «Россия сегодня» за «дезинформацию и пропаганду». Об этом объявила глава МИД Мелани Жоли, сообщается на сайте правительства Канады. «Этот список включает, но не ограничивается: МИА „Россия сегодня“ — государственная медиакомпания, объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru. United World International и Фонд борьбы с репрессиями, дезинформационные субъекты тесно связаны с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК „Вагнер“. Николай Басков, певец и телеведущий», — перечислено на сайте правительства Канады. Санкции введены в адрес 15 структур и 38 физлиц. В список включены информресурсы Южный фронт, ИнфоРос, Геополитика, Новое восточное обозрение, Фонд стратегической культуры, Восточное обозрение, Царьград Медиа, Агентство интернет-исследований (ИРА), Объединенный мир Интернэшнл, журнал «Камертон», аналитический центр «Катехон», фонды общественной дипломатии Александра Горчакова, «Русский мир». С момента начала спецоперации России на Украине Канада ввела санкции в отношении более чем 1600 физических и юрлиц из РФ, Украины и Беларуси. СВО началась 24 февраля 2022 года с целью, по словам президента Владимира Путина, денацификации и демилитаризации Украины.