03 февраля 2023

ВСУ обстреляли территорию завода в приграничном районе РФ

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ВСУ обстреляли завод в Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом.

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Украинские бойцы обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал Гладков в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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