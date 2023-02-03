ВСУ обстреляли территорию завода в приграничном районе РФ

Украинские бойцы обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом.
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Украинские бойцы обстреляли промышленный завод в Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли Борисовский район. Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», — написал Гладков в своем telegram-канале. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом.