Махонин дал обещание пермским ученым

Губернатор Махонин: поможем продвинуть наработки пермских ученых среди потенциальных заказчиков

Махонин пообещал найти потенциальных заказчиков для разработок пермских ученых Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал помочь продвинуть наработки местных ученых среди потенциальных заказчиков. Об этом он сообщил в своем telegram-канале после визита в Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН.

«Погружался в работу ПФИЦ УрО РАН. Посетил три ключевых института из шести. Под руководством именитых исследователей молодые сотрудники решают уникальные задачи. Договорились, что организуем встречу центра с промышленниками и фармацевтическими компаниями. Будем помогать продвигать наработки наших ученых среди потенциальных заказчиков», — написал Махонин в telegram-канале.

Глава региона отметил, что институт механики сплошных сред — единственный среди региональных, который входит в Научный центр мирового уровня «Сверхзвук». Там специалисты работают над технологиями сверхзвуковых пассажирских самолетов. Также институт вместе с машиностроительными предприятиями работает над упрочнением лопаток — ключевой деталью современных авиадвигателей.

Среди разработок, впечатливших губернатора, — сейсмологический мониторинг, который отслеживает ситуацию с провалами в Березниках. «Особенно такие разработки важны для безопасной работы в шахтах „Уралкалия“ и других горнодобывающих предприятий — с их помощью можно услышать звук падающего предмета размером с сотовый телефон на расстоянии ста метров, что помогает предотвратить возможные обрушения», — поделился с подписчиками глава региона.