В Белгородской области бессрочно ввели желтый уровень террористической опасности 04 февраля 2023 в 10:35 Размер текста - 17 + В Белгородской области необходимо ввести «желтый уровень» опасности, заявил Вячеслав Гладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области ввели бессрочный уровень террористической опасности после обстрела со стороны ВСУ промышленного объекта в Борисовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков «Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения „желтого“ уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Глава региона также уточнил, что ограничения будут сняты, как только обстановка в области улучшится. «Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Борисовскому району. По словам Гладкова, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода, напоминает телеканал 360. Также глава региона сообщал об обстреле украинцами нескольких сел в Щебекинском городском округе. В Белгородской области ввели бессрочный уровень террористической опасности после обстрела со стороны ВСУ промышленного объекта в Борисовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков «Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения „желтого“ уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона также уточнил, что ограничения будут сняты, как только обстановка в области улучшится. «Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области», — заключил губернатор. Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по Борисовскому району. По словам Гладкова, снаряды попали на территорию гражданского промышленного завода, напоминает телеканал 360. Также глава региона сообщал об обстреле украинцами нескольких сел в Щебекинском городском округе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям