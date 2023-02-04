Тренер по боксу рассказал, как похудеть не выходя из дома

Тренер по боксу Колтун: утренняя зарядка поможет похудеть и придаст энергии на весь день

04 февраля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Федор Колтун посоветовал выполнять упражнения на голодный желудок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для того, чтобы сбросить вес, нужно выполнять утреннюю зарядку. При этом все необходимые упражнения, такие как отжимания, приседания и другие, можно делать на дому. Также важно делать зарядку на голодный желудок, рассказал тренер по боксу, кикбоксингу и тайскому боксу Федор Колтун. «Научно доказано, что зарядка на голодный желудок поможет не только похудеть, но и придаст заряд энергии и бодрости на весь день», — рассказал Колтун изданию «Чемпионат». В качестве одного из домашних упражнений для похудения спортсмен порекомендовал приседания. Это классическое упражнение для ягодиц и ног. Для успешного выполнения надо напрячь мышцы живота и держать спину прямо. Рекомендуется выполнить от 20 до 30 повторений. Следующим упражнением являются отжимания. По словам тренера, оно хорошо укрепляет мышцы рук и груди. Для этого нужно поставить руки на ширину плеч в упоре лежа. После этого в плавном темпе выполнить 15—30 отжиманий. Если классическое выполнение дается с трудом, Колтун рекомендует делать его с упором на колени. В качестве хорошего упражнения для ног, тренер посоветовал делать выпады. Для этого необходимо поставить ноги на ширине плеч, после чего выполнять шаги вперед. При этом нога при выпаде должна сгибаться на 90 градусов. Рекомендуется сделать хотя бы 15-20 выпадов на каждую ногу. Тренер по боксу рекомендует выполнять дома «мостик». «Поднимитесь на ногах и руках наверх, разгибая коленный и локтевой суставы, вытягиваясь на носки, в таком положении старайтесь простоять 30—60 секунд», — заявил Колтун. Для избавления от лишних килограммов спортсмен также посоветовал подтягивания колен к груди в планке. Он уверен, что это упражнение хорошо подходит для мышц живота, спины и бедер. А в качестве завершающего упражнения Колтун порекомендовал просто постоять в планке. Эксперт заявил, что желательно простоять минуту в таком положении. Однако Колтун подчеркнул, что одних упражнений для похудения будет недостаточно. По его словам, прежде всего, нужно соблюдать режим питания и составить правильный, здоровый рацион. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы сбросить вес, нужно выполнять утреннюю зарядку. При этом все необходимые упражнения, такие как отжимания, приседания и другие, можно делать на дому. Также важно делать зарядку на голодный желудок, рассказал тренер по боксу, кикбоксингу и тайскому боксу Федор Колтун. «Научно доказано, что зарядка на голодный желудок поможет не только похудеть, но и придаст заряд энергии и бодрости на весь день», — рассказал Колтун изданию «Чемпионат». В качестве одного из домашних упражнений для похудения спортсмен порекомендовал приседания. Это классическое упражнение для ягодиц и ног. Для успешного выполнения надо напрячь мышцы живота и держать спину прямо. Рекомендуется выполнить от 20 до 30 повторений. Следующим упражнением являются отжимания. По словам тренера, оно хорошо укрепляет мышцы рук и груди. Для этого нужно поставить руки на ширину плеч в упоре лежа. После этого в плавном темпе выполнить 15—30 отжиманий. Если классическое выполнение дается с трудом, Колтун рекомендует делать его с упором на колени. В качестве хорошего упражнения для ног, тренер посоветовал делать выпады. Для этого необходимо поставить ноги на ширине плеч, после чего выполнять шаги вперед. При этом нога при выпаде должна сгибаться на 90 градусов. Рекомендуется сделать хотя бы 15-20 выпадов на каждую ногу. Тренер по боксу рекомендует выполнять дома «мостик». «Поднимитесь на ногах и руках наверх, разгибая коленный и локтевой суставы, вытягиваясь на носки, в таком положении старайтесь простоять 30—60 секунд», — заявил Колтун. Для избавления от лишних килограммов спортсмен также посоветовал подтягивания колен к груди в планке. Он уверен, что это упражнение хорошо подходит для мышц живота, спины и бедер. А в качестве завершающего упражнения Колтун порекомендовал просто постоять в планке. Эксперт заявил, что желательно простоять минуту в таком положении. Однако Колтун подчеркнул, что одних упражнений для похудения будет недостаточно. По его словам, прежде всего, нужно соблюдать режим питания и составить правильный, здоровый рацион.