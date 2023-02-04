Военный аналитик объяснил, как власти США используют китайский аэростат в своих целях

Военный аналитик Прохватилов: власти США увеличат расходы на оборонные предприятия из-за китайского аэростата

Власти США захотят нарастить финансирование оборонных предприятий после инцидента с китайским аэростатом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские власти решили не сбивать китайский аэростат, чтобы использовать его в качестве аргумента для наращивания финансирования оборонных предприятий. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

«Власти США заявили, что не сбили аэростат из-за того, что этот громадный летающий объект упал и причинил бы серьезные разрушения. Могли быть жертвы среди населения. На самом деле, они просто избрали провокационный путь. Сейчас раздадутся призывы увеличить финансирование оборонных предприятий, в частности, систем ПВО и авиации», — сказал Владимир Прохватилов.

«Многие сравнивают эту ситуацию с последними годами СССР, когда немецкий летчик Матиас Руст приземлился на легкомоторном самолете на Красной площади. Это была провокация, которая произошла с ведома Михаила Горбачева, что позволило ему провести жесткую ротацию кадров в советских вооруженных силах и поставить угодных ему людей. Возможно, такой случай имеет место сегодня в США», — добавил эксперт.

Ранее в Пентагоне заявили, что над США был замечен аэростат, который принадлежит Китаю. Однако в оборонном ведомстве отметили, что не будут его сбивать, опасаясь жертв на земле. С этой позицией согласился глава Белого дома Джо Байден. В МИД КНР заявили, что аэростат оказался над территорией США случайно. Появление шара стало причиной отмены визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, который был намечен на ближайшие дни.