В аэропорту Сургута задерживаются вылеты двух самолетов. Скрин

04 февраля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Рейсы задержаны по разным причинам Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 4 февраля задерживают вылеты рейсов авиакомпании Utair в Уфу и Саратов. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Рейс ЮТ405, Уфа. Время 19:10, задержка до 2:00 5 февраля. ЮТ9724 Саратов, (Гагарин). Время 20:50, Задержка до 22:00 4 февраля», — указано на табло. В справочной воздушной гавани уточнили, что рейс до Уфы отправится позднее по техническим причинам. Борт до Саратова задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Онлайн-табло аэропорта Сургута

В Сургуте (ХМАО) 4 февраля задерживают вылеты рейсов авиакомпании Utair в Уфу и Саратов. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Рейс ЮТ405, Уфа. Время 19:10, задержка до 2:00 5 февраля. ЮТ9724 Саратов, (Гагарин). Время 20:50, Задержка до 22:00 4 февраля», — указано на табло. В справочной воздушной гавани уточнили, что рейс до Уфы отправится позднее по техническим причинам. Борт до Саратова задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.