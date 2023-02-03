03 февраля 2023

В аэропорту Сургута задерживаются вылеты двух самолетов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , багаж, груз, аэропорт сургут
Рейсы задержаны по разным причинам Фото:

В Сургуте (ХМАО) 4 февраля задерживают вылеты рейсов авиакомпании Utair в Уфу и Саратов. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс ЮТ405, Уфа. Время 19:10, задержка до 2:00 5 февраля. ЮТ9724 Саратов, (Гагарин). Время 20:50, Задержка до 22:00 4 февраля», — указано на табло.

В справочной воздушной гавани уточнили, что рейс до Уфы отправится позднее по техническим причинам. Борт до Саратова задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В Сургуте (ХМАО) 4 февраля задерживают вылеты рейсов авиакомпании Utair в Уфу и Саратов. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта. «Рейс ЮТ405, Уфа. Время 19:10, задержка до 2:00 5 февраля. ЮТ9724 Саратов, (Гагарин). Время 20:50, Задержка до 22:00 4 февраля», — указано на табло. В справочной воздушной гавани уточнили, что рейс до Уфы отправится позднее по техническим причинам. Борт до Саратова задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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