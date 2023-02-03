Рейсы задержаны по разным причинам
В Сургуте (ХМАО) 4 февраля задерживают вылеты рейсов авиакомпании Utair в Уфу и Саратов. Данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс ЮТ405, Уфа. Время 19:10, задержка до 2:00 5 февраля. ЮТ9724 Саратов, (Гагарин). Время 20:50, Задержка до 22:00 4 февраля», — указано на табло.
В справочной воздушной гавани уточнили, что рейс до Уфы отправится позднее по техническим причинам. Борт до Саратова задерживается из-за позднего прибытия воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
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