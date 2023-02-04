Военкор Коц рассказал об иностранных добровольцах, сражающихся за Россию в СВО

Военкор Коц: за Россию на СВО сражаются сербы, абхазы, армяне и американцы

05 февраля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

У иностранных добровольцев, сражающихся за Россию, разная мотивация Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На стороне России в специальной военной операции в качестве добровольцев принимают участие граждане Сербии, Абхазии, Армении, Франции, США и других государств. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «В составе первого корпуса Народной милиции ДНР, который сейчас является частью Вооруженных сил России, есть интербригада „Пятнашка“, которой руководит выходец из Абхазии, и там много ребят из Абхазии. Там же есть ребята из Армении. Сербов, кстати, довольно много в Донбассе в составе разных подразделений добровольцев. Видел одного француза в составе одного из полков Народной милиции. Даже американцы есть», — сказал Андрей Коц. При этом, отметил журналист, иностранные добровольцы имеют боевой опыт, который получили еще до начала спецоперации «Мотивация самая разная. Начиная с тех, у кого друзья поехали, и они за компанию втянулись. В Донбассе сейчас представители многих народов сражаются за русский мир. Как бы это высокопарно не звучало, но так оно и есть. Те же сербы сюда приезжают исключительно из братских чувств к русскому народу и в благодарность за 90-е, когда русские добровольцы массово ехали помогать сербам на Балканах», — уточнил спикер.

На стороне России в специальной военной операции в качестве добровольцев принимают участие граждане Сербии, Абхазии, Армении, Франции, США и других государств. Об этом URA.RU рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц. «В составе первого корпуса Народной милиции ДНР, который сейчас является частью Вооруженных сил России, есть интербригада „Пятнашка“, которой руководит выходец из Абхазии, и там много ребят из Абхазии. Там же есть ребята из Армении. Сербов, кстати, довольно много в Донбассе в составе разных подразделений добровольцев. Видел одного француза в составе одного из полков Народной милиции. Даже американцы есть», — сказал Андрей Коц. При этом, отметил журналист, иностранные добровольцы имеют боевой опыт, который получили еще до начала спецоперации «Мотивация самая разная. Начиная с тех, у кого друзья поехали, и они за компанию втянулись. В Донбассе сейчас представители многих народов сражаются за русский мир. Как бы это высокопарно не звучало, но так оно и есть. Те же сербы сюда приезжают исключительно из братских чувств к русскому народу и в благодарность за 90-е, когда русские добровольцы массово ехали помогать сербам на Балканах», — уточнил спикер.