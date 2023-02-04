Экс-разведчик Риттер: в США начали подготовку к поражению Зеленского

04 февраля 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский раннее говорил, что Украина не может ждать поставок военной техники до марта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обречена на поражение в конфликте с Россией, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Разве можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — рассказал Скотт Риттер каналу Dialogue works на YouTube . По мнению Риттера, Россия находится на стадии активизации наступательных действий, против которых Украина устоять не сможет. После поражения Украины властям США придется отвечать, почему ВСУ проиграли, хотя им предоставили вооружение. Ранее Скотт Риттер обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал поставки вооружений в марте «запоздалыми». По мнению экс-офицера, таким образом Зеленский предупредил западных сторонников, что Украину ждет поражение.

Украина обречена на поражение в конфликте с Россией, о чем знают власти США, которые уже начали разрабатывать сценарии дальнейших действий. Такое мнение высказал экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Разве можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — рассказал Скотт Риттер каналу Dialogue works на YouTube. По мнению Риттера, Россия находится на стадии активизации наступательных действий, против которых Украина устоять не сможет. После поражения Украины властям США придется отвечать, почему ВСУ проиграли, хотя им предоставили вооружение. Ранее Скотт Риттер обратил внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал поставки вооружений в марте «запоздалыми». По мнению экс-офицера, таким образом Зеленский предупредил западных сторонников, что Украину ждет поражение.