Экс-разведчик США: Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВСУ

29 января 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский просит Запад ускорить поставки военной техники Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Это свидетельствует о том, что политик послал сигнал западным странам о скором поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее URA.RU рассказало, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о тяжелой военной обстановке на востоке страны. В США считают, что для победы в конфликте у Украины должна быть полная поддержка всего западного сообщества, но официальные лица в США не верят в способность ВСУ вернуть утраченные земли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Это свидетельствует о том, что политик послал сигнал западным странам о скором поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее URA.RU рассказало, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о тяжелой военной обстановке на востоке страны. В США считают, что для победы в конфликте у Украины должна быть полная поддержка всего западного сообщества, но официальные лица в США не верят в способность ВСУ вернуть утраченные земли.