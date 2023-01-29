29 января 2023

Экс-разведчик США: Зеленский предупредил Запад о скором поражении ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский просит Запад ускорить поставки военной техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Это свидетельствует о том, что политик послал сигнал западным странам о скором поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее URA.RU рассказало, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о тяжелой военной обстановке на востоке страны. В США считают, что для победы в конфликте у Украины должна быть полная поддержка всего западного сообщества, но официальные лица в США не верят в способность ВСУ вернуть утраченные земли.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидаемая к августу поставка американских танков Abrams будет запоздалой. Это свидетельствует о том, что политик послал сигнал западным странам о скором поражении Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «А что значит слишком поздно? Это значит, что все кончено, и Зеленский это знает, как и все украинцы. Киев проиграет, если только не получит огромное число техники и оружия, а он не получит», — заявил Скотт Риттер в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее URA.RU рассказало, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о тяжелой военной обстановке на востоке страны. В США считают, что для победы в конфликте у Украины должна быть полная поддержка всего западного сообщества, но официальные лица в США не верят в способность ВСУ вернуть утраченные земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...