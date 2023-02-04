04 февраля 2023
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02 февраля 2023

Жителей ЯНАО обеспечат цветами местного урожая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, тюльпаны, праздник весны, цветы
Предприниматели Ноябрьска обеспечат горожан цветами из местных теплиц Фото:

Предприниматели Ноябрьска (ЯНАО) обеспечат горожан цветами из собственных теплиц. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Романов в своем telegram-канале.

«Благодаря местным предпринимателям, ноябрянки получают самые свежие цветы. Смотрите, какая красота просыпается в теплицах», — написал Алексей Романов в Telegram и разместил фото цветов, которые выращивают местные бизнесмены.

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Предприниматели Ноябрьска (ЯНАО) обеспечат горожан цветами из собственных теплиц. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Романов в своем telegram-канале. «Благодаря местным предпринимателям, ноябрянки получают самые свежие цветы. Смотрите, какая красота просыпается в теплицах», — написал Алексей Романов в Telegram и разместил фото цветов, которые выращивают местные бизнесмены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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