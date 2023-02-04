Предприниматели Ноябрьска обеспечат горожан цветами из местных теплиц
Предприниматели Ноябрьска (ЯНАО) обеспечат горожан цветами из собственных теплиц. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Романов в своем telegram-канале.
«Благодаря местным предпринимателям, ноябрянки получают самые свежие цветы. Смотрите, какая красота просыпается в теплицах», — написал Алексей Романов в Telegram и разместил фото цветов, которые выращивают местные бизнесмены.
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