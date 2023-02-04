04 февраля 2023
03 февраля 2023

Тюменцев предупредили об опасности на федеральной трассе. Видео

Участок федеральной трассы из Тюмени в Омск стал опасен из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасной федеральная трасса стала из-за тумана Фото:

Участок федеральной трассы из Тюмени в Омск в Голышмановском районе стал опасен для водителей из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тюменской области. Также плохая видимость наблюдается на трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе.

«Туман и плохая видимость на федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области. <…> Туман на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском районе», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Водителей предупредили о снижении скорости в условиях плохой видимости. Также отметили, что на участке трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск несет службу наряд ДПС.

Участок федеральной трассы Тюмень — Омск
Фото:

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Участок федеральной трассы из Тюмени в Омск в Голышмановском районе стал опасен для водителей из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тюменской области. Также плохая видимость наблюдается на трассе Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе. «Туман и плохая видимость на федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области. <…> Туман на федеральной автодороге Тюмень-Омск в Голышмановском районе», — сообщили в telegram-канале ведомства. Водителей предупредили о снижении скорости в условиях плохой видимости. Также отметили, что на участке трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск несет службу наряд ДПС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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