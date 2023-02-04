04 февраля 2023

Федор Емельяненко завершил карьеру, проиграв чемпиону из США

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, емельяненко федор
Федор Емельяненко завершил спортивную карьеру Фото:

Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко завершил свою карьеру поражением от действующего чемпиона мира из США Райана Бейдера. Бой проходил в ходе турнира Bellator.

Федор Емельяненко завершил карьеру поражением в первом раунде от действующего чемпиона мира Райана Бейдера (США). Бой за чемпионский пояс в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе. Текстовую трансляцию мероприятия проводил «Спорт Экспресс».

Емельяненко за время карьеры провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Бой с Бейдером принес спортсмену седьмое.

Ранее Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта.

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Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко завершил свою карьеру поражением от действующего чемпиона мира из США Райана Бейдера. Бой проходил в ходе турнира Bellator. Федор Емельяненко завершил карьеру поражением в первом раунде от действующего чемпиона мира Райана Бейдера (США). Бой за чемпионский пояс в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе. Текстовую трансляцию мероприятия проводил «Спорт Экспресс». Емельяненко за время карьеры провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Бой с Бейдером принес спортсмену седьмое. Ранее Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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