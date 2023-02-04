Федор Емельяненко завершил карьеру, проиграв чемпиону из США

Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко завершил свою карьеру поражением от действующего чемпиона мира из США Райана Бейдера. Бой проходил в ходе турнира Bellator.
Федор Емельяненко завершил карьеру поражением в первом раунде от действующего чемпиона мира Райана Бейдера (США). Бой за чемпионский пояс в тяжелом весе прошел в Лос-Анджелесе. Текстовую трансляцию мероприятия проводил «Спорт Экспресс».
Емельяненко за время карьеры провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений. Бой с Бейдером принес спортсмену седьмое.
Ранее Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта.
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