11 ноября 2022

Федор Емельяненко похвалил полицейских ХМАО за спортивные успехи. Видео

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Открытие Академии единоборств РМК. Екатеринбург, емельяненко федор
Емельяненко отметил вклад полиции Югры в развитие спорта и пропаганду ЗОЖ Фото:

Звезда смешанных единоборств MMA Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщает пресс-служба окружной полиции.

«Боец ММА Федор Емельяненко накануне встретился с начальником УМВД России по ХМАО — Югре генерал-майором полиции Дамиром Сатретдиновым. Он высоко оценил вклад руководства югорского Главка в развитие смешанного боевого единоборства и пропаганду здорового образа жизни», — сообщается на сайте ведомства.

Сатретдинов продемонстрировал спортсмену награды, полученные полицейскими ХМАО в ходе соревнований. Встреча закончилась совместным возложением цветов к Обелиску памяти сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Ранее URA.RU рассказало, что Емельяненко приехал в округ для развития смешанных единоборств. В ходе своего визита он подписал соглашение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Видео: пресс-служба УМВД по ХМАО

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Звезда смешанных единоборств MMA Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщает пресс-служба окружной полиции. «Боец ММА Федор Емельяненко накануне встретился с начальником УМВД России по ХМАО — Югре генерал-майором полиции Дамиром Сатретдиновым. Он высоко оценил вклад руководства югорского Главка в развитие смешанного боевого единоборства и пропаганду здорового образа жизни», — сообщается на сайте ведомства. Сатретдинов продемонстрировал спортсмену награды, полученные полицейскими ХМАО в ходе соревнований. Встреча закончилась совместным возложением цветов к Обелиску памяти сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей. Ранее URA.RU рассказало, что Емельяненко приехал в округ для развития смешанных единоборств. В ходе своего визита он подписал соглашение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Видео: пресс-служба УМВД по ХМАО
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