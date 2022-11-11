Федор Емельяненко похвалил полицейских ХМАО за спортивные успехи. Видео

12 ноября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Емельяненко отметил вклад полиции Югры в развитие спорта и пропаганду ЗОЖ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда смешанных единоборств MMA Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщает пресс-служба окружной полиции. «Боец ММА Федор Емельяненко накануне встретился с начальником УМВД России по ХМАО — Югре генерал-майором полиции Дамиром Сатретдиновым. Он высоко оценил вклад руководства югорского Главка в развитие смешанного боевого единоборства и пропаганду здорового образа жизни», — сообщается на сайте ведомства. Сатретдинов продемонстрировал спортсмену награды, полученные полицейскими ХМАО в ходе соревнований. Встреча закончилась совместным возложением цветов к Обелиску памяти сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей. Ранее URA.RU рассказало, что Емельяненко приехал в округ для развития смешанных единоборств. В ходе своего визита он подписал соглашение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Видео: пресс-служба УМВД по ХМАО

Звезда смешанных единоборств MMA Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщает пресс-служба окружной полиции. «Боец ММА Федор Емельяненко накануне встретился с начальником УМВД России по ХМАО — Югре генерал-майором полиции Дамиром Сатретдиновым. Он высоко оценил вклад руководства югорского Главка в развитие смешанного боевого единоборства и пропаганду здорового образа жизни», — сообщается на сайте ведомства. Сатретдинов продемонстрировал спортсмену награды, полученные полицейскими ХМАО в ходе соревнований. Встреча закончилась совместным возложением цветов к Обелиску памяти сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей. Ранее URA.RU рассказало, что Емельяненко приехал в округ для развития смешанных единоборств. В ходе своего визита он подписал соглашение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Видео: пресс-служба УМВД по ХМАО