Звезда смешанных единоборств MMA Федор Емельяненко встретился с полицейскими Югры. В ходе рабочего визита он высоко оценил вклад полицейских округа в развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, сообщает пресс-служба окружной полиции.
«Боец ММА Федор Емельяненко накануне встретился с начальником УМВД России по ХМАО — Югре генерал-майором полиции Дамиром Сатретдиновым. Он высоко оценил вклад руководства югорского Главка в развитие смешанного боевого единоборства и пропаганду здорового образа жизни», — сообщается на сайте ведомства.
Сатретдинов продемонстрировал спортсмену награды, полученные полицейскими ХМАО в ходе соревнований. Встреча закончилась совместным возложением цветов к Обелиску памяти сотрудников полиции, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Ранее URA.RU рассказало, что Емельяненко приехал в округ для развития смешанных единоборств. В ходе своего визита он подписал соглашение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Видео: пресс-служба УМВД по ХМАО
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