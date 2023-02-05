В Госдуме хотят закрепить право отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации

06 февраля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Директива Генштаба РФ об отсрочке для отцов с тремя детьми не пользуется статусом среди региональных властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Госдуме подготовили правки в федеральное законодательство о мобилизации, обязывающие призывные комиссии руководствоваться директивами Генштаба РФ, в том числе теми, которые предоставляют отсрочку для отцов с тремя детьми. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «К сожалению, частичная мобилизация вскрыла целый пласт проблем, в том числе, связанных с отсрочкой для отцов троих несовершеннолетних детей. Огромное количество жалоб на работу комиссий, на судебные решения. И все ссылаются на то, что директива Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми всего лишь внутренний ведомственный документ. Директивам Генерального штаба нужно придать обязательный статус. В ближайшие дни внесем соответствующие поправки на рассмотрение Госдумы», — сказал Ярослав Нилов. По словам парламентария, пробелы в законодательстве следует немедленно устранить. «Чего только стоит пример Дениса Буренкова из Забайкальского края. На все наши запросы руководство региона отвечало: да, у него четверо детей, трое из них — несовершеннолетние. Но отсрочки нет, поэтому нарушений в работе комиссии тоже нет. Три месяца не могли вернуть мобилизованного в семью», — подчеркнул политик. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что уже подготовил и внесет правки в федеральный закон о мобилизации в ближайшие дни. В них будет закреплена обязанность призывных комиссий руководствоваться, в том числе приказами и директивами министра обороны РФ, директивами и указаниями Генерального штаба РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме подготовили правки в федеральное законодательство о мобилизации, обязывающие призывные комиссии руководствоваться директивами Генштаба РФ, в том числе теми, которые предоставляют отсрочку для отцов с тремя детьми. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «К сожалению, частичная мобилизация вскрыла целый пласт проблем, в том числе, связанных с отсрочкой для отцов троих несовершеннолетних детей. Огромное количество жалоб на работу комиссий, на судебные решения. И все ссылаются на то, что директива Генштаба об отсрочке для отцов с тремя детьми всего лишь внутренний ведомственный документ. Директивам Генерального штаба нужно придать обязательный статус. В ближайшие дни внесем соответствующие поправки на рассмотрение Госдумы», — сказал Ярослав Нилов. По словам парламентария, пробелы в законодательстве следует немедленно устранить. «Чего только стоит пример Дениса Буренкова из Забайкальского края. На все наши запросы руководство региона отвечало: да, у него четверо детей, трое из них — несовершеннолетние. Но отсрочки нет, поэтому нарушений в работе комиссии тоже нет. Три месяца не могли вернуть мобилизованного в семью», — подчеркнул политик. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что уже подготовил и внесет правки в федеральный закон о мобилизации в ближайшие дни. В них будет закреплена обязанность призывных комиссий руководствоваться, в том числе приказами и директивами министра обороны РФ, директивами и указаниями Генерального штаба РФ.