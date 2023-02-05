Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса

06 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Заболеваемость при седьмой волне коронавируса в РФ может подняться до 50 тысяч случаев в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России набирает обороты седьмая волна коронавируса, при которой ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Если мы посмотрим на графики, начиная с 2020 года, которые раньше многие вели, то в большинстве стран с периодичностью 4-5 месяцев возникают волны. Причем весьма ритмично. Подъем — спад, подъем — спад. В России динамика немножко отличается. Причину я не понимаю, но у нас разброс побольше. У нас от четырех до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида», — сказал Александр Чепурнов. Однако нынешняя волна коронавируса не будет отличаться рекордными значениями, отметил вирусолог. «Большие вспышки были, когда пришла „Дельта“. Она еще и тяжелая была. А после того, как у нас появился „Омикрон“ волна была еще выше, но летальность существенно ниже. Потом стало играть существенную роль то, что многие переболели и провакцинировались. Летальность и тяжесть заболевания снизилась, что привело к закрытию ковидных госпиталей. Но сейчас, возможно, что-то придется вернуть. А так я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», — объяснил профессор. Согласно официальной информации о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России 30 января было зафиксировано 5 979 случае COVID-19. 5 февраля количество заболевших в сутки составило 9 410. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России набирает обороты седьмая волна коронавируса, при которой ожидается до 50 тысяч заболевших в сутки. Об этом в беседе с URA.RU заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов. «Если мы посмотрим на графики, начиная с 2020 года, которые раньше многие вели, то в большинстве стран с периодичностью 4-5 месяцев возникают волны. Причем весьма ритмично. Подъем — спад, подъем — спад. В России динамика немножко отличается. Причину я не понимаю, но у нас разброс побольше. У нас от четырех до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчетливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида», — сказал Александр Чепурнов. Однако нынешняя волна коронавируса не будет отличаться рекордными значениями, отметил вирусолог. «Большие вспышки были, когда пришла „Дельта“. Она еще и тяжелая была. А после того, как у нас появился „Омикрон“ волна была еще выше, но летальность существенно ниже. Потом стало играть существенную роль то, что многие переболели и провакцинировались. Летальность и тяжесть заболевания снизилась, что привело к закрытию ковидных госпиталей. Но сейчас, возможно, что-то придется вернуть. А так я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день», — объяснил профессор. Согласно официальной информации о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России 30 января было зафиксировано 5 979 случае COVID-19. 5 февраля количество заболевших в сутки составило 9 410.