Жители Свердловской области за год увеличили накопления на 7,7%

06 февраля 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Свердловчане в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловчане за год в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах. За 2022 год прирост составил 7,7%. По этому показателю область расположилась на 17 строчке рейтинга регионов по размеру банковских вкладов у населения, сообщили в СМИ. «Объем вкладов на душу населения в Свердловской области — 221,7 тысяча рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 7,7%. По данному показателю регион на 17 месте в рейтинге», — пишет РИА Новости. В топе расположились Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). По итогам 2021 года в данном рейтинге Свердловская область находилась также на 17 строчке. Объем вкладов на душу населения составлял 205,3 тысячи рублей. Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.

Свердловчане за год в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах. За 2022 год прирост составил 7,7%. По этому показателю область расположилась на 17 строчке рейтинга регионов по размеру банковских вкладов у населения, сообщили в СМИ. «Объем вкладов на душу населения в Свердловской области — 221,7 тысяча рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 7,7%. По данному показателю регион на 17 месте в рейтинге», — пишет РИА Новости. В топе расположились Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). По итогам 2021 года в данном рейтинге Свердловская область находилась также на 17 строчке. Объем вкладов на душу населения составлял 205,3 тысячи рублей. Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.