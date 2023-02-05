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03 февраля 2023

Жители Свердловской области за год увеличили накопления на 7,7%

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах Фото:

Свердловчане за год в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах. За 2022 год прирост составил 7,7%. По этому показателю область расположилась на 17 строчке рейтинга регионов по размеру банковских вкладов у населения, сообщили в СМИ.

«Объем вкладов на душу населения в Свердловской области — 221,7 тысяча рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 7,7%. По данному показателю регион на 17 месте в рейтинге», — пишет РИА Новости. В топе расположились Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

По итогам 2021 года в данном рейтинге Свердловская область находилась также на 17 строчке. Объем вкладов на душу населения составлял 205,3 тысячи рублей. Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.

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Свердловчане за год в среднем накапливают более 221 тысячи рублей на банковских вкладах. За 2022 год прирост составил 7,7%. По этому показателю область расположилась на 17 строчке рейтинга регионов по размеру банковских вкладов у населения, сообщили в СМИ. «Объем вкладов на душу населения в Свердловской области — 221,7 тысяча рублей. Прирост вкладов за 12 месяцев — 7,7%. По данному показателю регион на 17 месте в рейтинге», — пишет РИА Новости. В топе расположились Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ (НАО), Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). По итогам 2021 года в данном рейтинге Свердловская область находилась также на 17 строчке. Объем вкладов на душу населения составлял 205,3 тысячи рублей. Данный рейтинг отражает, какую сумму в среднем удается накопить жителям регионов Российской Федерации, а также то, как эта сумма соотносится с доходами населения и насколько велика доля валютных вкладов.
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