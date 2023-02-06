Минздрав: число жертв землетрясений в Сирии выросло до 237

В результате землетрясения погибло 237 сирийских граждан
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
В результате мощнейшего землетрясения количество погибших в Сирии достигло 237 человек. Об этом стало известно в эфире телеканала Al Ekhbariya.
«По результатам землетрясения, в Сирии погибло 237 человек», — сообщает
Ранее стало известно о крупном землетрясении в Турции. Подземные толчки ощущались от Сирии и Ливана до Грузии. Эпицентр землетрясения заявлен в районе турецкого города Пазарджик
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.