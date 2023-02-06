Минздрав: число жертв землетрясений в Сирии выросло до 237

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
В результате землетрясения погибло 237 сирийских граждан Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

В результате мощнейшего землетрясения количество погибших в Сирии достигло 237 человек. Об этом стало известно в эфире телеканала Al Ekhbariya.

«По результатам землетрясения, в Сирии погибло 237 человек», — сообщает телеканал. Там добавили, что количество пострадавших, на данный момент, 639 человек.

Ранее стало известно о крупном землетрясении в Турции. Подземные толчки ощущались от Сирии и Ливана до Грузии. Эпицентр землетрясения заявлен в районе турецкого города Пазарджик

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В результате мощнейшего землетрясения количество погибших в Сирии достигло 237 человек. Об этом стало известно в эфире телеканала Al Ekhbariya. «По результатам землетрясения, в Сирии погибло 237 человек», — сообщает телеканал. Там добавили, что количество пострадавших, на данный момент, 639 человек. Ранее стало известно о крупном землетрясении в Турции. Подземные толчки ощущались от Сирии и Ливана до Грузии. Эпицентр землетрясения заявлен в районе турецкого города Пазарджик
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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