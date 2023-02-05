Челябинский коммерсант может остановить градообразующее предприятие, где трудится более 800 человек

Мощности «БРУ» уже загружены только на 4,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Бакал Саткинского района (Челябинская область) может быть полностью остановлена работа градообразующего предприятия, «Бакальского рудоуправления» («БРУ»), собственником которого является бизнесмен Владислав Шацилло. Об этом URA.RU сообщил рабочие «БРУ», на предприятии трудится более 800 человек.

«Мы уже почти не работаем. Остановлены шахта Сидеритовая, а также Ново-Бакальский, Петлинский, Сосновский карьеры. Оставшаяся часть загружена минимально, на 4,1%», — рассказали рабочие.

Основным владельцем «БРУ» является компания «Атоп интернейшенл груп лимитед» (Виргинские острова). Фактическим бенефициаром является Шацилло, который сейчас находится за рубежом. Несколько подразделений «БРУ» работает в Бакале, часть — в Сосновском районе. БРУ — компания с ценным сырьем и большими долгами, на сумму в 3,5 млрд рублей. В 2022 году существенно снизился спрос на продукцию «БРУ».

Власти региона в 2022 году предприняли шаги для нормализации положения. Проведены переговоры с руководством УК «Мечел-Сталь», ММК. Помогли наладить взаимоотношения с «Газпромом», чтобы тот при возведении использовал руду из Бакала в качестве наполнителя для тяжелых бетонов.

«Мы всегда поддерживали „БРУ“ даже в самые непростые времена. При непосредственном участии правительства региона осуществлена реструктуризации задолженности перед налоговиками, заключено мировое соглашение с УФНС, мы мониторили исполнение соглашения. Сейчас на тяжелое финансовое состояние существенное влияние оказывают внешнеэкономические факторы. И, к сожалению, на протяжении долгого времени предприятие недостаточно инвестировало в безопасность производства», — заявил URA.RU вице-губернатор Егор Ковальчук.

По распоряжению губернатора Алексей Текслера, в муниципалитете работает специальная комиссия. Она определит необходимые меры, которые нужно будет предпринять в ближайшее время. Главное, по словам Ковальчука, это оказать помощь работникам в случае остановки производства. Связаться с Шацилло URA.RU не удалось.