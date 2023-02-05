05 февраля 2023
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Путин поздравил курганцев с юбилеем области

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил Курганскую область с 80-летним юбилеем Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Курганскую область и ее жителей с 80-летним юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летием Курганской области. Вы по праву гордитесь историей родного края, именами земляков, прославивших его трудовыми свершениями, ратными подвигами, научными открытиями. Благодаря их самоотверженности и бескорыстию, стремлению принести пользу Отечеству были освоены огромные территории Зауралья и богатые месторождения полезных ископаемых, введены в строй крупные промышленные предприятия, объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры», — говорится в поздравлении.

Также Путин пожелал всем успехов на благо области и всей России и добавил, что Курганская область активно развивает и наращивает свой индустриальный, аграрный и инновационный потенциал. Кроме того, президент отметил то, что в регионе поддерживают патриотические традиции — курганцы героически защищают Родину, выпускается продукция военного назначения, оказывается поддержка семьям участников спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил Курганскую область с 80-летием. К поздравлениям также присоединился президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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Президент России Владимир Путин поздравил Курганскую область и ее жителей с 80-летним юбилеем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летием Курганской области. Вы по праву гордитесь историей родного края, именами земляков, прославивших его трудовыми свершениями, ратными подвигами, научными открытиями. Благодаря их самоотверженности и бескорыстию, стремлению принести пользу Отечеству были освоены огромные территории Зауралья и богатые месторождения полезных ископаемых, введены в строй крупные промышленные предприятия, объекты социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры», — говорится в поздравлении. Также Путин пожелал всем успехов на благо области и всей России и добавил, что Курганская область активно развивает и наращивает свой индустриальный, аграрный и инновационный потенциал. Кроме того, президент отметил то, что в регионе поддерживают патриотические традиции — курганцы героически защищают Родину, выпускается продукция военного назначения, оказывается поддержка семьям участников спецоперации. Ранее URA.RU писало, что полпред президента в УрФО Владимир Якушев поздравил Курганскую область с 80-летием. К поздравлениям также присоединился президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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