05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Курганцы получили поздравление с юбилеем области от доверенного лица Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, катырин сергей
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин поздравил курганцев с юбилеем области Фото:

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который был включен в список доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах, поздравил Курганскую область с 80-летним юбилеем. Видеообращение с поздравлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал руководитель региональной ТПП Илья Назаренко.

«Хочу поздравить вас с 80-летним юбилеем Курганской области. Ваш регион прошел трудный и, вместе с тем, исторический путь. Все эти годы наполненные производственными победами, научными открытиями, масштабными стройками, уникальными проектами, политическими событиями и достижениями в культуре. Уверен, что все ваши планы будут реализованы. Желаю вам здоровья, процветания, экономического благополучия. С днем рождения, Курганская область», — сказал в своем видеообращении Катырин.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область с 80-летием поздравил полпред президента РФ Владимир Якушев. Он отметил, что регион ждет большое будущее. Также накануне юбилея области к землякам обратился губернатор Вадим Шумков и поблагодарил их за большой труд.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который был включен в список доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах, поздравил Курганскую область с 80-летним юбилеем. Видеообращение с поздравлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал руководитель региональной ТПП Илья Назаренко. «Хочу поздравить вас с 80-летним юбилеем Курганской области. Ваш регион прошел трудный и, вместе с тем, исторический путь. Все эти годы наполненные производственными победами, научными открытиями, масштабными стройками, уникальными проектами, политическими событиями и достижениями в культуре. Уверен, что все ваши планы будут реализованы. Желаю вам здоровья, процветания, экономического благополучия. С днем рождения, Курганская область», — сказал в своем видеообращении Катырин. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область с 80-летием поздравил полпред президента РФ Владимир Якушев. Он отметил, что регион ждет большое будущее. Также накануне юбилея области к землякам обратился губернатор Вадим Шумков и поблагодарил их за большой труд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...