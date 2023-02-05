Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин поздравил курганцев с юбилеем области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, который был включен в список доверенных лиц президента России Владимира Путина на выборах, поздравил Курганскую область с 80-летним юбилеем. Видеообращение с поздравлением на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал руководитель региональной ТПП Илья Назаренко.

«Хочу поздравить вас с 80-летним юбилеем Курганской области. Ваш регион прошел трудный и, вместе с тем, исторический путь. Все эти годы наполненные производственными победами, научными открытиями, масштабными стройками, уникальными проектами, политическими событиями и достижениями в культуре. Уверен, что все ваши планы будут реализованы. Желаю вам здоровья, процветания, экономического благополучия. С днем рождения, Курганская область», — сказал в своем видеообращении Катырин.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область с 80-летием поздравил полпред президента РФ Владимир Якушев. Он отметил, что регион ждет большое будущее. Также накануне юбилея области к землякам обратился губернатор Вадим Шумков и поблагодарил их за большой труд.