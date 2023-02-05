Полпред Якушев обратился к курганцам

Полпред Владимир Якушев поздравил Курганскую область с 80-летием

Владимир Якушев пожелал жителям Курганской области счастья и новых достижений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 6 февраля обратился к жителям Курганской области. Он поздравил их с 80-й годовщиной со дня образования региона. Текст поздравления опубликован на официальном сайте полпредства.

«Уважаемые жители Курганской области, поздравляю вас с 80-й годовщиной со дня образования региона! <…> Курганская область — сравнительно небольшой регион, тем более впечатляют ваши достижения и роль в жизни страны. В последние десятилетия область столкнулась с новыми вызовами. Не сразу, но уверенно и неуклонно она находит на них ответы», — говорится в опубликованном сообщении.

Якушев отметил, что в Курганской области успешно развивается сельское хозяйство, возрождается промышленность. «А главное к жителям области возвращается вера в свои силы и перспективы региона», — подчеркнул уральский полпред. Он заявил, что регион ждет большое будущее. Якушев пожелал его жителям счастья, благополучия, здоровья, новых достижений.

Ранее URA.RU писало, что накануне юбилея губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям региона. Он рассказал о достижениях, которых удалось добиться и поблагодарил земляков за их труд.