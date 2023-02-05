Комплекс соборной мечети построят в Тракторозаводском районе Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Героев Танкограда построят главную соборную мечеть города. Возведение учреждения было одобрено госэкспертизой, сообщается на сайте единого госреестра.

«Одобрено строительство главной Соборной мечети города Челябинска. Объект будет расположен в Тракторозаводском районе на улице Героев Танкограда», — сообщается в ведомстве», — сообщается на сайте.

Согласно проектной документации, в двухэтажном здании сделают отдельные этажи для мужчин и женщин. Также в мечети будет работать школа медресе (учебное заведение). Комплекс мечети станет одним из самых крупных на Урале.

В Центральном районе Челябинска по адресу улица Елькина, дом 16 в период с 1890 по 1899 года была построена Белая Мечеть. Поблизости к мечети возвели три здания для мектеба, в которых позднее расположилась школа медресе. В 1906 году при здании была создана библиотека (сейчас библиотека башкирской и татарской литературы). В 1930 году мечеть была закрыта. Возобновило свою работу учреждение только в 1898 году.

Согласно проектной документации, в двухэтажном здании сделают отдельные этажи для мужчин и женщин, также свою работу начнет школа «Медресе» Фото: аккаунт «Строительство главной соборной мечети ЧТЗ» «ВКонтакте»