Путин разрешил анонимные декларации доходов депутатов

06 февраля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон, разрешающий публикацию депутатами обезличенных деклараций о доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов, который начнет действовать с 1 марта 2023 года. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. «Обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности представить декларации имущественного характера размещается на сайте законодательного органа субъекта РФ при условии отсутствия такой информации персональных данных», — говорится в тексте закона. Отмечается, что закон начнет действовать с 1 марта 2023 года. Механизмы подачи деклараций для депутатов и сенаторов не подверглись изменениям и сохранены в прежнем виде. В документе также говорится о возможности непредоставления деклараций о доходах муниципальными и региональными депутатами, которые работают не на постоянной основе.

Президент России Владимир Путин подписал закон об анонимных декларациях о доходах депутатов и сенаторов, который начнет действовать с 1 марта 2023 года. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации. «Обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности представить декларации имущественного характера размещается на сайте законодательного органа субъекта РФ при условии отсутствия такой информации персональных данных», — говорится в тексте закона. Отмечается, что закон начнет действовать с 1 марта 2023 года. Механизмы подачи деклараций для депутатов и сенаторов не подверглись изменениям и сохранены в прежнем виде. В документе также говорится о возможности непредоставления деклараций о доходах муниципальными и региональными депутатами, которые работают не на постоянной основе.