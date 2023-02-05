05 февраля 2023

Пермские еноты сделали неожиданный прогноз погоды. Видео

Сотрудники пермского зоопарка предсказали скорую весну по енотам
© Служба новостей «URA.RU»
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Питомник для енотов «Енотобум». Пермь, енот
Упитанным енотами пока трудно передвигаться по вольеру Фото:

Сотрудники пермского зоопарка показали местных енотов, которые выходят из своего убежища после зимней спячки. По их словам, это означает скорое приближение весны. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Еноты Боня и Василиса стали меньше спать и периодически выходят из своего домика. Что это означает? А то, что весна уже не за горами!» — говорится в публикации в группе. Также сотрудники выложили видео с проснувшимися зверьками.

При температуре воздуха, приближающейся к 0 градусов, еноты начинают выходить на прогулки. В зоопарке животные впадают в менее крепкую спячку, чем на природе, поэтому они периодически выходили из укрытий, чтобы поесть. Из-за этого у енотов накопилось много жира, который мешает им ползать по вольеру. Однако звери проявляют высокую активность, что означает скорое потепление.

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Сотрудники пермского зоопарка показали местных енотов, которые выходят из своего убежища после зимней спячки. По их словам, это означает скорое приближение весны. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте». «Еноты Боня и Василиса стали меньше спать и периодически выходят из своего домика. Что это означает? А то, что весна уже не за горами!» — говорится в публикации в группе. Также сотрудники выложили видео с проснувшимися зверьками. При температуре воздуха, приближающейся к 0 градусов, еноты начинают выходить на прогулки. В зоопарке животные впадают в менее крепкую спячку, чем на природе, поэтому они периодически выходили из укрытий, чтобы поесть. Из-за этого у енотов накопилось много жира, который мешает им ползать по вольеру. Однако звери проявляют высокую активность, что означает скорое потепление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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