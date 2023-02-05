Сотрудники пермского зоопарка предсказали скорую весну по енотам

Упитанным енотами пока трудно передвигаться по вольеру Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудники пермского зоопарка показали местных енотов, которые выходят из своего убежища после зимней спячки. По их словам, это означает скорое приближение весны. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

«Еноты Боня и Василиса стали меньше спать и периодически выходят из своего домика. Что это означает? А то, что весна уже не за горами!» — говорится в публикации в группе. Также сотрудники выложили видео с проснувшимися зверьками.

При температуре воздуха, приближающейся к 0 градусов, еноты начинают выходить на прогулки. В зоопарке животные впадают в менее крепкую спячку, чем на природе, поэтому они периодически выходили из укрытий, чтобы поесть. Из-за этого у енотов накопилось много жира, который мешает им ползать по вольеру. Однако звери проявляют высокую активность, что означает скорое потепление.