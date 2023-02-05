Мэру-старожилу в Пермском крае прочат отставку

Главе Верещагино Пермского края Кондратьеву ищут замену

Сергей Кондратьев заявил, что никуда не собирается Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев может уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах региона. Кондратьев работает в должности с марта 2011 года.

«В Верещагино уже идет активная подготовка к смене главы. Кондратьеву ищут замену. Возможно, он досидит до конца срока полномочий, то есть до осени 2024 года. Но на следующий срок останется вряд ли. Он уже и сам устал», — отметил источник.

В администрации губернатора не подтвердили информацию. Сергей Кондратьев заявил URA.RU, что не в курсе таких планов. «Может, я мешаю кому-то и поэтому такая информация вбрасывается? Когда я не буду угоден краевым властям или решу, что по каким-то основаниям я не могу тянуть эту работу, тогда я уйду. А пока я работал и будут работать», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае в ближайшее время сменятся главы шести территорий. На этой неделе после пятимесячного перерыва мэр будет избран в Березниках. Ожидается, что им станет краевой чиновник Алексей Казаченко.