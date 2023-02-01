Из борьбы за пост мэра Березников выбыл краевой экс-чиновник

Бывший пермский чиновник Максим Зубарев не будет участвовать в выборах мэра Березников
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Пресс-конференция Владимира Якушева. Курган , депутат, чиновник, якушев владимир, руки
Решение приняла конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Фото:

Один из кандидатов на пост мэра Березников выбыл из борьбы. Речь — о бывшем замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максиме Зубареве. Это решилось на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Березники, которое прошло 1 февраля в Перми.

«Во время заседания были рассмотрены вопросы о результатах проверки сведений и документов, представленных кандидатами на должность главы города Березники и о допуске кандидатов к участию и регистрации их в качестве кандидатов на должность главы города Березники. По результатам заседания принято решение допустить к конкурсу-испытанию Алексея Якина, Олега Наумова, Алексея Пегушина и Алексея Казаченко», — указано на сайте Березниковской городской Думы.

Соответственно пятый кандидат — экс-замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев — проверку не прошел и выбыл из борьбы. Конкурс-испытание состоится 8 февраля 2023 года в конференц-зале здания березниковской администрации.

Ранее URA.RU подробнее рассказывало о каждом кандидате. На пост мэра претендует в том числе краевой чиновник Алексей Казаченко.

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Один из кандидатов на пост мэра Березников выбыл из борьбы. Речь — о бывшем замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максиме Зубареве. Это решилось на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Березники, которое прошло 1 февраля в Перми. «Во время заседания были рассмотрены вопросы о результатах проверки сведений и документов, представленных кандидатами на должность главы города Березники и о допуске кандидатов к участию и регистрации их в качестве кандидатов на должность главы города Березники. По результатам заседания принято решение допустить к конкурсу-испытанию Алексея Якина, Олега Наумова, Алексея Пегушина и Алексея Казаченко», — указано на сайте Березниковской городской Думы. Соответственно пятый кандидат — экс-замдиректора Управления по строительству и реконструкции объектов ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев — проверку не прошел и выбыл из борьбы. Конкурс-испытание состоится 8 февраля 2023 года в конференц-зале здания березниковской администрации. Ранее URA.RU подробнее рассказывало о каждом кандидате. На пост мэра претендует в том числе краевой чиновник Алексей Казаченко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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