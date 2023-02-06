Эрдоган: при землетрясении в Турции погибло 912 человек

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обрушилось более двух тысяч зданий
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
В Турции погибло более 900 человек из-за землетрясения, более 5 тысяч человек ранены. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек», — сказал Эрдоган во время выступления в центре управления координацией работ. Он рассказал, что обрушилось 2818 зданий. Информацию передает
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