Из пермского правительства уходит статусный чиновник

Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев покинул должность

06 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Пономарев понял, что ему не место в команде нового министра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев ушел со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Александр Пономарев уволился по собственному желанию», — отметили в пресс-службе правительства. Источник в политэлитах отмечает, что причиной ухода стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. По словам собеседника агентства, Пономарев написал заявление еще 19 января. Глава минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности 20 января. «Претензии к команде копились долго. Александр Пономарев, видимо, понял, что ему не место в команде нового министра», — отметил источник.

Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев ушел со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Александр Пономарев уволился по собственному желанию», — отметили в пресс-службе правительства. Источник в политэлитах отмечает, что причиной ухода стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. По словам собеседника агентства, Пономарев написал заявление еще 19 января. Глава минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности 20 января. «Претензии к команде копились долго. Александр Пономарев, видимо, понял, что ему не место в команде нового министра», — отметил источник.