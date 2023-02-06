Из пермского правительства уходит статусный чиновник

Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев покинул должность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол Кадровый потенциал стройкомплекса. Пермь, портрет, пономарев александр
Пономарев понял, что ему не место в команде нового министра Фото:

Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев ушел со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Александр Пономарев уволился по собственному желанию», — отметили в пресс-службе правительства. Источник в политэлитах отмечает, что причиной ухода стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова.

По словам собеседника агентства, Пономарев написал заявление еще 19 января. Глава минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности 20 января. «Претензии к команде копились долго. Александр Пономарев, видимо, понял, что ему не место в команде нового министра», — отметил источник.

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Замминистра строительства Пермского края Александр Пономарев ушел со своей должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Александр Пономарев уволился по собственному желанию», — отметили в пресс-службе правительства. Источник в политэлитах отмечает, что причиной ухода стало недовольство работой команды предыдущего главы минстроя Андрея Колмогорова. По словам собеседника агентства, Пономарев написал заявление еще 19 января. Глава минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности 20 января. «Претензии к команде копились долго. Александр Пономарев, видимо, понял, что ему не место в команде нового министра», — отметил источник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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