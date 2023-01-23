Ушедшему в отставку пермскому министру ищут новую работу

Андрей Колмогоров заявил, что пока намерен просто выспаться Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Покинувший на днях пост министра строительства Пермского края Андрей Колмогоров, скорее всего, останется работать в краевой столице. Ранее СМИ сообщали, что он может переехать в Москву. По сообщению источника в политэлитах, сейчас власти подыскивают ему новую работу.

«С высокой долей вероятности Андрей Валерьевич останется в Перми. Сейчас пермские власти ищут для него подходящую должность», — отметил источник. По его данным, Колмогоров будет контролировать строительство «одного из самых крупных объектов».

Андрей Колмогоров сообщил URA.RU, что никаких предложений ему не поступало. В течение двух-трех недель он планирует отдохнуть и, наконец, выспаться. «Как это говорится? Хочу поесть мандаринов», — пошутил Колмогоров. Информацию о своем дальнейшем трудоустройстве он с удивлением узнает из СМИ и telegram-каналов. Решение о продолжении карьеры он будет принимать после того, как отдохнет, в зависимости от предложений.

О том, что Колмогоров может переехать в Москву, сообщал «Новый компаньон» со ссылкой на свои источники. Он занимал пост министра строительства с 2019 года. С 23 января на эту должность назначен бывший главный архитектор Пермского края Артем Габдрахманов.

Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти долго подыскивали новое место работы для бывшего депутата ГД Игоря Сапко. В конце 2022 года он стал краевым омбудсменом. Также не мог себя найти в карьере после ухода из правительства бывший глава минкульта Вячеслав Торчинский. В итоге он трудоустроился в Минэке РФ.