Рогозин вернулся на фронт после ранения

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Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин поправился и вернулся в зону боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернулся в зону боевых действий после реабилитации после ранения. Об этом сообщает RT в telegran-канале.

«Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения», — передает издание. Бойцы его спецотряда провели совместную атаку с артиллеристами Первого армейского корпуса по позициям украинской армии возле населенного пункта Авдеевка.

В конце прошлого года Рогозин был ранен в результате обстрела ВСУ в Донецке. Осколок попал Рогозину в спину, была проведена операция. Рогозин заявлял о своем намерении вернуться на фронт после прохождения лечения.

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Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернулся в зону боевых действий после реабилитации после ранения. Об этом сообщает RT в telegran-канале. «Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения», — передает издание. Бойцы его спецотряда провели совместную атаку с артиллеристами Первого армейского корпуса по позициям украинской армии возле населенного пункта Авдеевка. В конце прошлого года Рогозин был ранен в результате обстрела ВСУ в Донецке. Осколок попал Рогозину в спину, была проведена операция. Рогозин заявлял о своем намерении вернуться на фронт после прохождения лечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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