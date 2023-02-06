Руководитель «Царских волков» Дмитрий Рогозин поправился и вернулся в зону боевых действий
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин вернулся в зону боевых действий после реабилитации после ранения. Об этом сообщает RT в telegran-канале.
«Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения», — передает издание. Бойцы его спецотряда провели совместную атаку с артиллеристами Первого армейского корпуса по позициям украинской армии возле населенного пункта Авдеевка.
В конце прошлого года Рогозин был ранен в результате обстрела ВСУ в Донецке. Осколок попал Рогозину в спину, была проведена операция. Рогозин заявлял о своем намерении вернуться на фронт после прохождения лечения.
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