Рогозин заявил, что вернется в Донбасс после лечения 23 декабря 2022 в 18:20 Размер текста - 17 + Дмитрий Рогозин назвал возвращение в зону СВО делом чести Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс. Отправиться в зону СВО он готов сразу после того, как поправится после ранения. «Дело чести вернуться», — заявил Рогозин. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен в ходе обстрела ВСУ в Донецке. Он получил ранение в спину. Позже стало известно о транспортировке Рогозина в Москву с целью лечения, сообщает MK.RU . Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс. Отправиться в зону СВО он готов сразу после того, как поправится после ранения. «Дело чести вернуться», — заявил Рогозин. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен в ходе обстрела ВСУ в Донецке. Он получил ранение в спину. Позже стало известно о транспортировке Рогозина в Москву с целью лечения, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям