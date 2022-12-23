Рогозин заявил, что вернется в Донбасс после лечения

Дмитрий Рогозин назвал возвращение в зону СВО делом чести
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс. Отправиться в зону СВО он готов сразу после того, как поправится после ранения.
«Дело чести вернуться», — заявил Рогозин. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен в ходе обстрела ВСУ в Донецке. Он получил ранение в спину. Позже стало известно о транспортировке Рогозина в Москву с целью лечения, сообщает
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