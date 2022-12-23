Рогозин заявил, что вернется в Донбасс после лечения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, rae, портрет, указательный палец вверх
Дмитрий Рогозин назвал возвращение в зону СВО делом чести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс. Отправиться в зону СВО он готов сразу после того, как поправится после ранения.

«Дело чести вернуться», — заявил Рогозин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен в ходе обстрела ВСУ в Донецке. Он получил ранение в спину. Позже стало известно о транспортировке Рогозина в Москву с целью лечения, сообщает MK.RU.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс. Отправиться в зону СВО он готов сразу после того, как поправится после ранения. «Дело чести вернуться», — заявил Рогозин. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен в ходе обстрела ВСУ в Донецке. Он получил ранение в спину. Позже стало известно о транспортировке Рогозина в Москву с целью лечения, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...