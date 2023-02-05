В Кургане будут судить мужчину, который 26 лет находился в федеральном розыске

В Кургане завершено уголовное дело по убийству, совершенному 26 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане будут судить жителя Ингушетии, который более 26 лет находился в федеральном розыске, скрываясь за границей под другим именем. Его обвиняют в убийстве жителя Кургана, совершенном в 1996 году в микрорайоне Рябково. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) регионального СУ СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Ингушетия 1963 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство)», — говорится на сайте ведомства. На период предварительного следствия мужчине заключен под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Ингушетии задержали мужчину, из-за которого 26 лет назад погиб курганец. По данным следствия, злоумышленник, находясь в гостях в микрорайоне Рябково, во время распития алкоголя поссорился с потерпевшим и нанес ему многочисленные ножевые ранения. После преступления он уехал из региона и более 26 лет скрывался в соседней стране. Его задержали в конце сентября 2022 года.