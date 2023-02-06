Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Видеообращение Пригожина опубликовала его пресс-служба.
«Владимир Саныч (Зеленский — прим. ред.), приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29, если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил Пригожин на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале его пресс-службы. На видео запечатлен боевой вылет бомбардировщика Су-24.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовска). Военные продолжают вытеснение из города украинских сил, ведутся бои, передает RT.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.