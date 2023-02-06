Пригожин предложил Зеленскому встретиться в небе и решить, чей Бахмут. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Владимир Зеленский был вызван на дуэль на истребителях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Видеообращение Пригожина опубликовала его пресс-служба.

«Владимир Саныч (Зеленский — прим. ред.), приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29, если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил Пригожин на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале его пресс-службы. На видео запечатлен боевой вылет бомбардировщика Су-24.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовска). Военные продолжают вытеснение из города украинских сил, ведутся бои, передает RT.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому сразиться за Бахмут (Артемовск) с помощью военной авиации. Видеообращение Пригожина опубликовала его пресс-служба. «Владимир Саныч (Зеленский — прим. ред.), приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на Миг-29, если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск, если нет — идем до Днепра», — заявил Пригожин на видеозаписи, опубликованной в telegram-канале его пресс-службы. На видео запечатлен боевой вылет бомбардировщика Су-24. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовска). Военные продолжают вытеснение из города украинских сил, ведутся бои, передает RT.
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