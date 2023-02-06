Источник: зам Куйвашева блокирует громкое назначение в правительство

Постпреду губернатора Свердловской области в Москве мешают занять пост управделами

Азата Салихова называют участником неожиданной кадровой интриги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Силовой» заместитель свердловского губернатора Азат Салихов помешает постпреду главы региона в Москве Александру Овчарову перебраться в областное правительство, рассказывают источники URA.RU. Столичному чиновнику прочат переезд в Екатеринбург и назначение на должность управделами Евгения Куйвашева — его давнего товарища.

Слухи о закрытии свердловского представительства в Москве ходят с середины января. Говорят, за долгое время институт постпредства изжил себя, превратившись в обузу для бюджета. Острословы во власти указывают, что в последние годы офис в Курсовом переулке выполняет лишь одну функцию — служит прибежищем для 54-летнего бывшего судебного пристава и топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Овчарова. Важный штрих в его биографии — в середине «нулевых» Овчаров работал в московском управлении ФССП вместе с будущим губернатором Куйвашевым.

Источники знают, что Овчарову уже подбирают новое место на случай закрытия представительства. Один из вариантов — пост управляющего делами Куйвашева. Но такой перевод не устроит Салихова, говорят инсайдеры. Нынешний управделами, 67-летний Николай Чернев, считается ставленником и ближайшим соратником замгубернатора. Хорошо знающий его методы работы Салихов вряд ли согласится принять новичка и воспользуется своей близостью к Куйвашеву, чтобы помешать назначению.

Впрочем, другие собеседники напоминают, что сам Салихов в 2000-х тоже работал в столичном управлении ФССП и хорошо знаком с Овчаровым. «Не имеет значения, кто именно будет управделами, это в любом случае будет близкий к Салихову человек», — возражает инсайдер первой версии. Дозвониться до самого замгубернатора и московского постпредства URA.RU не удалось.

Одновременно с этим называют запасной для Овчарова путь — должность свердловского министра инвестиций. Однако этот вариант, похоже, почти отвалился: губернатор уже посулил кресло своему советнику Вадиму Третьякову (тот, кстати, тоже работает в Москве).