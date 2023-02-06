Эрдоган объявил общенациональный траур в Турции из-за землетрясения 06 февраля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 + Эрдоган объявил семидневный траур в Турции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения В Турции в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны до 12 февраля объявлен общенациональный траур. Соответствующий указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. «6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Турции. Отмечается, что до конца дня 12 февраля будут спущены флаги на всей территории Турции и в ее представительствах за рубежом. В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Толчки ощутили граждане 16 стран мира. По последним данным, число погибших составляет 1498 человек, еще 8533 ранены, передает RT. Эрдоган выразил соболезнования всем пострадавшим. Также в связи со стихийным бедствием к президенту Турции и лидеру Сирии Башару Асаду обратился президент России Владимир Путин. Он также подтвердил готовность немедленно оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, передает Life . В Турции в связи с разрушительным землетрясением на юго-востоке страны до 12 февраля объявлен общенациональный траур. Соответствующий указ подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. «6 февраля 2023 года объявлен семидневный национальный траур в связи с землетрясениями, произошедшими в нашей стране», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы президента Турции. Отмечается, что до конца дня 12 февраля будут спущены флаги на всей территории Турции и в ее представительствах за рубежом. В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. Толчки ощутили граждане 16 стран мира. По последним данным, число погибших составляет 1498 человек, еще 8533 ранены, передает RT. Эрдоган выразил соболезнования всем пострадавшим. Также в связи со стихийным бедствием к президенту Турции и лидеру Сирии Башару Асаду обратился президент России Владимир Путин. Он также подтвердил готовность немедленно оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям