В Турции произошло сильное землетрясение: главное

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла (архивное фото)
В Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. URA.RU собрало главное, что известно на данный момент.
- В городе Шанлыурфа и провинции Османийе известно о 12 и пяти погибших соответственно. Об этом сообщают турецкие власти.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган ознакомился с информацией по землетрясению через телефонный звонок губернатору Кахраманмараша Омеру Фаруку Джошкуну. В центрах турецких городов образовались пробки.
- Вице-президент Фуат Октай, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу скоординировали работу. Последствиями землетрясения занимается Координационный центр AFAD.
- По завершении землетрясения все учреждения страны вернулись к своей работе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун.
- Дополнительно зафиксированы еще два эпицентра землетрясения в провинции Газиантеп. В городах Нурдаги и Ислахие произошли толчки магнитудой 6,4 и 6,5 соответственно.
- В результате землетрясения в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание. Ведутся поисково-спасательные операции. Разрушения зданий зафиксированы в Кахраманмараше, Килисе, Адане, Османие, Газиантепе, Малатье и Хатае. В районе Кахраманмараша начался большой пожар.
- Землетрясение признано рекордным за последние годы в регионе. Подземные толчки ощутили от Сирии и Ливана до Грузии.
- Мэр города Шанлыурфа Эшреф Ахмед Факибаба сообщил об обрушении 16 домов. Под завалами остаются люди. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил о самом высоком уровне тревоги в стране. «Все команды приведены в полную готовность. Объявлена тревога четвертого уровня, которая также включает в себя международную помощь», — сообщил Сойлу.
- Эрдоган выразил соболезнования всем пострадавшим в результате мощного землетрясения. «Передаю свои пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих частях нашей страны», — заявил президент Турции.
Под завалами разрушенных зданий остаются люди
Местные жители разбирают завалы
Обрушения зданий зафиксированы в нескольких городах
Землетрясение признано крупнейшим за последнее время в регионе
В районе Кахраманмараша вспыхнул большой пожар
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