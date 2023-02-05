В Турции произошло сильное землетрясение: главное 06 февраля 2023 в 08:27 Размер текста - 17 + В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. URA.RU собрало главное, что известно на данный момент. В городе Шанлыурфа и провинции Османийе известно о 12 и пяти погибших соответственно. Об этом сообщают турецкие власти.

Президент Турции Реджеп Эрдоган ознакомился с информацией по землетрясению через телефонный звонок губернатору Кахраманмараша Омеру Фаруку Джошкуну. В центрах турецких городов образовались пробки.

Вице-президент Фуат Октай, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу скоординировали работу. Последствиями землетрясения занимается Координационный центр AFAD.

По завершении землетрясения все учреждения страны вернулись к своей работе. Об этом сообщил директор по связям с общественностью президента Фахреттин Алтун.

Дополнительно зафиксированы еще два эпицентра землетрясения в провинции Газиантеп. В городах Нурдаги и Ислахие произошли толчки магнитудой 6,4 и 6,5 соответственно.

В результате землетрясения в провинции Диярбакыр обрушилось восьмиэтажное здание. Ведутся поисково-спасательные операции. Разрушения зданий зафиксированы в Кахраманмараше, Килисе, Адане, Османие, Газиантепе, Малатье и Хатае. В районе Кахраманмараша начался большой пожар.

Землетрясение признано рекордным за последние годы в регионе. Подземные толчки ощутили от Сирии и Ливана до Грузии.

Мэр города Шанлыурфа Эшреф Ахмед Факибаба сообщил об обрушении 16 домов. Под завалами остаются люди. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу объявил о самом высоком уровне тревоги в стране. «Все команды приведены в полную готовность. Объявлена тревога четвертого уровня, которая также включает в себя международную помощь», — сообщил Сойлу.

Эрдоган выразил соболезнования всем пострадавшим в результате мощного землетрясения. «Передаю свои пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих частях нашей страны», — заявил президент Турции. Под завалами разрушенных зданий остаются люди NTV Местные жители разбирают завалы NTV Обрушения зданий зафиксированы в нескольких городах NTV Землетрясение признано крупнейшим за последнее время в регионе NTV В районе Кахраманмараша вспыхнул большой пожар NTV В Турции произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,4 баллов были зафиксированы в 05:17 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находится в районе Пазарджик Кахраманмараша. URA.RU собрало главное, что известно на данный момент. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям