Мэр из ЯНАО сообщил о решении проблем с освещением в отдаленном районе. Видео

07 февраля 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия освещения передвигаться по проезду было не безопасно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения в центральном проезде городской промзоны благодаря поддержке губернатора Артюхова. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «В этом году благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова сделаем освещение на промзоне города. Речь о центральном проезде», — сообщает Романов. Уточняется, что в планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров. Долгое время в районе было небезопасно из-за отсутствия освещения. В 2023 году для решения этого вопроса представлено необходимое финансирование. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. В связи с этим было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники.

Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения в центральном проезде городской промзоны благодаря поддержке губернатора Артюхова. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «В этом году благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова сделаем освещение на промзоне города. Речь о центральном проезде», — сообщает Романов. Уточняется, что в планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров. Долгое время в районе было небезопасно из-за отсутствия освещения. В 2023 году для решения этого вопроса представлено необходимое финансирование. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. В связи с этим было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники.