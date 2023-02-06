06 февраля 2023
05 февраля 2023
04 февраля 2023

Мэр из ЯНАО сообщил о решении проблем с освещением в отдаленном районе. Видео

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Лунное затмение. Екатеринбург, освещение, луна, фонарь, ночь
Из-за отсутствия освещения передвигаться по проезду было не безопасно Фото:

Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения в центральном проезде городской промзоны благодаря поддержке губернатора Артюхова. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.

«В этом году благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова сделаем освещение на промзоне города. Речь о центральном проезде», — сообщает Романов.

Уточняется, что в планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров. Долгое время в районе было небезопасно из-за отсутствия освещения. В 2023 году для решения этого вопроса представлено необходимое финансирование.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. В связи с этим было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники.

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Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения в центральном проезде городской промзоны благодаря поддержке губернатора Артюхова. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале. «В этом году благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова сделаем освещение на промзоне города. Речь о центральном проезде», — сообщает Романов. Уточняется, что в планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров. Долгое время в районе было небезопасно из-за отсутствия освещения. В 2023 году для решения этого вопроса представлено необходимое финансирование. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. В связи с этим было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники.
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