Глава города Ноябрьск (ЯНАО) Алексей Романов сообщил об установке уличного освещения в центральном проезде городской промзоны благодаря поддержке губернатора Артюхова. Соответсвующий пост мэр разместил на своей странице в telegram-канале.
«В этом году благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова сделаем освещение на промзоне города. Речь о центральном проезде», — сообщает Романов.
Уточняется, что в планах установить 61 опору на участке протяженностью почти пять километров. Долгое время в районе было небезопасно из-за отсутствия освещения. В 2023 году для решения этого вопроса представлено необходимое финансирование.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. В связи с этим было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники.
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