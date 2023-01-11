В Екатеринбурге обновят 60 километров уличного освещения в 2023 году

11 января 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге обустроят 60 километров уличного освещения в наступившем году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил модернизировать 60 километров уличного освещения в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «У нас очень серьезные планы на 2023 год. Только при взаимодействии с „ЕЭСК“ мы планируем осветить почти 60 километров дорог. Такие территории, как Северка, Шувакиш, Палкинский Торфяник. Там жители ждут освещения уже многие годы. Я рассчитываю, что в юбилейный для Екатеринбурга год все работы будут выполнены», — рассказал Алексей Орлов. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. «Поэтому было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники», — добавил глава столицы Урала.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил модернизировать 60 километров уличного освещения в 2023 году. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «У нас очень серьезные планы на 2023 год. Только при взаимодействии с „ЕЭСК“ мы планируем осветить почти 60 километров дорог. Такие территории, как Северка, Шувакиш, Палкинский Торфяник. Там жители ждут освещения уже многие годы. Я рассчитываю, что в юбилейный для Екатеринбурга год все работы будут выполнены», — рассказал Алексей Орлов. По словам градоначальника, светильники подвергались вандализму, практически 95% из них были уничтожены. «Поэтому было принято решение установить новые антивандальные энергосберегающие светильники», — добавил глава столицы Урала.